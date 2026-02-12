NATO khởi động sứ mệnh Cảnh giới Bắc Cực

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo đã khởi động một sứ mệnh mới mang tên Arctic Sentry (Cảnh giới Bắc Cực) nhằm tăng cường hiện diện của liên minh tại khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh xuất hiện căng thẳng nội bộ liên quan đến đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ tiếp quản Greenland.

Theo tuyên bố từ trụ sở quân sự NATO, sứ mệnh Arctic Sentry sẽ điều phối sự gia tăng hiện diện quân sự của các nước thành viên tại Bắc Cực, bao gồm các cuộc tập trận và hoạt động phối hợp. Một trong những hoạt động đáng chú ý là cuộc tập trận Arctic Endurance do Đan Mạch tổ chức tại Greenland.

Phát biểu tại Brussels trước thềm cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 11/2, Tổng Thư ký Mark Rutte cho biết sứ mệnh mới nhằm củng cố an ninh khu vực trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng quan tâm và hoạt động tại Bắc Cực. Ông nhấn mạnh Arctic Sentry sẽ giúp liên minh đánh giá và xác định các khoảng trống an ninh, từ đó tăng cường khả năng phối hợp giữa các đồng minh.

Trong một tuyên bố, Đại tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu, nhấn mạnh sứ mệnh này khẳng định cam kết của liên minh trong việc bảo vệ các quốc gia thành viên và duy trì sự ổn định tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất nhưng cũng thách thức nhất trên thế giới.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Trump thúc đẩy ý tưởng Mỹ tiếp quản Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực. Đề xuất này đã gây tranh luận trong nội bộ NATO cũng như giữa Washington và Copenhagen.

NATO khẳng định mục tiêu của sứ mệnh không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mà tập trung bảo đảm ổn định và an ninh tại một khu vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược do biến đổi khí hậu, các tuyến hàng hải mới và tiềm năng tài nguyên.

Bắc Cực đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các cường quốc, trong đó có Nga – quốc gia có đường bờ biển dài tại khu vực và Trung Quốc, nước nhận là “quốc gia gần Bắc Cực”. NATO cho rằng việc tăng cường phối hợp và hiện diện là cần thiết để duy trì cân bằng và ngăn ngừa rủi ro an ninh trong tương lai.

