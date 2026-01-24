Nâng tầm giá trị điểm đến từ du lịch sáng tạo

Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch không dừng ở mức độ tham quan, khám phá mà hướng tới sự tham gia chủ động của du khách vào các hoạt động sáng tạo tại điểm đến trên cơ sở tương tác với người dân bản địa. Hướng đi này phù hợp với mong muốn của đa phần khách du lịch, chính vì vậy ngày càng được nhiều địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh quan tâm khai thác.

Du khách trải nghiệm đua xe địa hình ATV tại Khu Du lịch Anh Phát Hotels & Resort (phường Hải Bình).

Nói đến du lịch sáng tạo phải nói đến Khu Du lịch Anh Phát Hotels & Resort (phường Hải Bình). Chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2023, Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Anh Phát đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đất này, biến vùng đất hoang sơ với thung lũng, núi đồi và hồ nước thành không gian du lịch đặc thù, để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch tạo cảm giác mới lạ, độc đáo, hấp dẫn du khách. Đến đây, du khách không chỉ được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên vô cùng xanh mát trên quảng trường cỏ mà còn được khám phá, trải nghiệm các sản phẩm khu du lịch hấp dẫn, mới lạ, như: những cuộc đua lý thú tại trường đua go-kart, đua xe địa hình ATV, chèo thuyền kayak... Nếu như ban ngày, Anh Phát nhộn nhịp bao nhiêu với các hoạt động vui chơi, giải trí độc đáo và mới lạ, thì đêm xuống không gian ở đây lại trở nên nhẹ nhàng và êm dịu. Du khách có thể cùng nhau thưởng thức ẩm thực với các món ăn tươi ngon hấp dẫn như: tôm nướng, ốc hương, mực chiên, gà nướng...

Không chỉ vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng thêm trải nghiệm cho du khách, Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Anh Phát đã đưa vào khai thác và vận hành tour du lịch Nghi Sơn - đảo Hòn Mê. Đến với tour du lịch đảo Mê, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng hòn đảo Mê với vẻ đẹp hoang sơ và là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 18 đảo lớn nhỏ khác nhau tại đây. Cùng với đó, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú và bổ ích như: đi xe mô tô nước, lướt ván, câu cá, lặn biển ngắm san hô, cắm trại, đốt lửa trại, đi bộ trên cầu khỉ, tham quan ngọn hải đăng, ngắm bình minh và hoàng hôn trên đảo, tham quan tượng đài anh hùng liệt sĩ, giao lưu cùng các chiến sĩ bộ đội và thưởng thức những bữa tiệc hấp dẫn trên du thuyền sang trọng... Cũng nhờ những sáng tạo trong hoạt động du lịch đã góp phần đưa Khu Du lịch Anh Phát Hotels & Resort trở thành một điểm đến - đa dịch vụ, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách.

Du lịch sáng tạo là loại hình mà du khách có cơ hội phát triển tiềm năng sáng tạo thông qua các trải nghiệm, tìm hiểu tại điểm đến và có sự kết nối với người dân địa phương. Loại hình này cung cấp những hoạt động đa dạng cho du khách, nhờ phát huy tối đa những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương. Trong khi đó, Thanh Hóa là địa phương sở hữu hệ thống tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú, với các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng trải dài khắp mọi miền, bởi vậy nơi đây hội tụ thế mạnh vượt trội để phát triển du lịch sáng tạo. Và trên thực tế những năm qua, có không ít địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã phát triển đa dạng loại hình du lịch sáng tạo hấp dẫn khách du lịch. Trong đó, có thể kể đến từ các làng nghề truyền thống trong tỉnh như: nghề đúc đồng làng Trà Đông (xã Thiệu Trung), nghề mây tre đan Hoằng Thịnh (xã Hoằng Lộc), làng nghề làm bánh gai Tứ Trụ (xã Xuân Hòa), nghề dệt vải lanh của người Mông, dệt thổ cẩm của người Mường, Thái...

Tại các làng nghề, người dân không chỉ chú trọng làm ra sản phẩm để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, mà còn sáng tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Điển hình nhất, phải kể đến thôn Lặn Ngoài (xã Pù Luông), những năm qua nhờ bảo tồn và phát triển được nghề dệt thổ cẩm nên nơi đây thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Bà Lò Thị Dân - một trong những người cao tuổi nhất hiện nay còn làm nghề dệt thổ cẩm tại thôn Lặn Ngoài, cho biết: "Nghề dệt thổ cẩm là một nét đẹp văn hóa đã ăn sâu bám rễ, trong đời sống của người dân tộc Thái ở đây. Trải qua biết bao thế hệ, đến nay nghề dệt thổ cẩm vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và phát huy. Bởi vậy, cho đến nay trong thôn còn khá đông các hộ tham gia làm nghề. Ngoài dệt các loại áo quần, vật dụng phục vụ sinh hoạt, người dân nơi đây đã sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới như: túi xách, giày, dép, thú nhồi bông và những vật lưu niệm nhỏ để phục vụ khách du lịch. Cùng với đó, người dân còn sáng tạo ra các không gian văn hóa dệt thổ cẩm để du khách được tham gia trực tiếp vào công đoạn dệt và làm ra sản phẩm. Cũng nhờ đó, mà làng nghề thu hút được khá đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm".

Du lịch sáng tạo đã không còn là hình thức mới lạ, mà đang dần trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của du khách trong xu hướng du lịch hiện nay. Bởi vậy, nếu chú trọng đón đầu xu hướng bằng sự đầu tư khai thác tốt, đưa ra các sản phẩm sáng tạo độc đáo hấp dẫn, không chỉ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách mà còn thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, tạo cơ hội việc làm, bảo tồn văn hóa truyền thống, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Do đó, để du lịch sáng tạo ngày càng phát triển bền vững, ngành du lịch của tỉnh đang tích cực nhân rộng và tạo ra những sản phẩm du lịch sáng tạo mới, bên cạnh việc duy trì tốt những sản phẩm cũ đã nhận được sự phản hồi tích cực của du khách. Cùng với đó là phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch trên nền tảng công nghệ số, đẩy mạnh quảng bá du lịch trên mạng xã hội. Chú trọng đầu tư phát triển và cải tạo kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đặc biệt ở những địa phương giàu tài nguyên du lịch văn hóa. Đẩy mạnh phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt