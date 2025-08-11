Nắng nóng kỷ lục mở đường cho điều hòa Trung Quốc vào châu Âu

Xuất khẩu điều hòa không khí của Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ, khi đợt sóng nhiệt chưa từng có lan rộng khắp châu Âu vào mùa Hè năm nay, kéo theo nhu cầu thiết bị làm mát tăng cao.

Diễn biến này thúc đẩy các nhà sản xuất gia dụng Trung Quốc cải tiến sản phẩm theo hướng thông minh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.

Dựa trên phân tích của ngành, tỷ lệ sở hữu điều hòa ở châu Âu vẫn thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác. Chỉ khoảng 20% hộ gia đình ở châu Âu có điều hòa, trong khi con số này tại Anh là 5% và tại Đức chỉ 3%.

Nhiều tập đoàn gia dụng hàng đầu Trung Quốc ghi nhận doanh số xuất khẩu điều hoà và thiết bị làm mát sang châu Âu tăng mạnh và đang nỗ lực đẩy mạnh chiến lược thâm nhập thị trường tiềm năng này để tìm kiếm nguồn thu mới.

Số liệu của Hiệp hội Thiết bị điện gia dụng Trung Quốc cho thấy, từ tháng 1-5/2025, xuất khẩu điều hòa của nước này sang Liên minh châu Âu (EU) và Anh đạt 1,39 tỷ USD, tăng 20,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu cũng tăng 20,14%, đạt 7,97 triệu chiếc.

Nhà sản xuất Hisense cho biết doanh số bán hàng tại Italy, Hungary và Tây Ban Nha đều tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Tại Hungary, doanh số tăng gấp đôi; Italy tăng hơn 20%; còn doanh số trực tuyến tại Tây Ban Nha tăng khoảng 42%.

Theo ông Feng Xuezhi, Giám đốc bộ phận điều hòa của Hisense chi nhánh châu Âu, tập đoàn tập trung phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng châu Âu, đồng thời tăng hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương và tài trợ các sự kiện thể thao lớn để gia tăng nhận diện thương hiệu.

Một hãng sản xuất đồ điện tử khác của Trung Quốc là Midea cũng ghi nhận doanh số tại châu Âu tăng 35% trong nửa đầu năm 2025. Theo ông Zhu Zhou, Giám đốc bộ phận điều hòa của Midea tại châu Âu, các mẫu điều hòa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tiết kiệm điện đang được ưa chuộng tại Hy Lạp, Cộng hoà Cyprus (Síp), Tây Ban Nha và Italy.

Tập đoàn Gree Electric Appliances cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài tại Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Đức khiến lượng tồn kho điều hòa của tập đoàn giảm mạnh.

Hiện sản phẩm của Gree có mặt tại 48 quốc gia châu Âu, trong đó các dòng sử dụng AI và công nghệ tiết kiệm năng lượng ghi nhận tốc độ tăng trưởng bền vững.

Haier Smart Home - công ty con của Tập đoàn Haier - cũng thông báo doanh số bán điều hòa tại châu Âu tăng khoảng 30% từ đầu năm đến nay, đặc biệt tại Italy và Tây Ban Nha nhờ kênh bán lẻ đạt đà tăng trưởng tốt.

Theo ông Xu Dongsheng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thiết bị điện gia dụng Trung Quốc, châu Âu liên tục đưa ra quy định mới về giảm phát thải carbon và tiêu chuẩn cao hơn cho sản phẩm xanh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Trung Quốc đã tích lũy được lợi thế công nghệ trong lĩnh vực dung môi chất lạnh và thuật toán tiết kiệm năng lượng, đồng thời dịch chuyển từ cạnh tranh giá sang chiến lược cạnh tranh giá trị, nhắm đến phân khúc cao cấp.

Số liệu từ ChinaIOL.com cho thấy, từ tháng 1-5/2025, Trung Quốc xuất khẩu 49,25 triệu chiếc điều hòa, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Ông Zhou Nan, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Trung Quốc về xuất nhập khẩu máy móc và sản phẩm điện tử, cho biết xuất khẩu sang châu Âu tăng khoảng 20% trong 5 tháng đầu năm.

Hiện Trung Quốc chiếm gần 80% công suất sản xuất điều hòa toàn cầu, có khả năng cung cấp sản phẩm tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp và giàu tiềm năng xuất khẩu./.

Theo TTXVN