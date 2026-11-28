Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường tại 6 xã miền núi

Ngày 28/11, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực nhận biết, hỗ trợ ban đầu và phối hợp chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường cho giáo viên các trường liên cấp 6 xã miền núi.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy (xã Sơn Thủy), kết nối trực tuyến tới 5 điểm cầu tại các trường liên cấp thuộc các xã Yên Khương, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư và Na Mèo, với sự tham gia của khoảng 250-300 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá Lê Bật Tân trao đổi tại lớp tập huấn.

Chia sẻ tại lớp tập huấn, đại diện Sở Y tế nhấn mạnh, sức khỏe tâm thần học đường đang là vấn đề cần được quan tâm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 7 trẻ em trong độ tuổi từ 10-19 thì có 1 em mắc rối loạn tâm thần.

Tại khu vực miền núi, học sinh, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, phải đối mặt với nhiều áp lực từ điều kiện kinh tế - xã hội, hoàn cảnh gia đình và những thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi, trong khi công tác tư vấn tâm lý, y tế trường học còn hạn chế.

Trước thực tế đó, giáo viên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý, hỗ trợ ban đầu và phối hợp với gia đình, cơ sở y tế để can thiệp kịp thời.

Báo cáo viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa trao đổi tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa truyền đạt 2 chuyên đề: Tổng quan sức khỏe tâm thần lứa tuổi học sinh và các yếu tố nguy cơ đặc thù tại khu vực miền núi; Kỹ năng nhận biết sớm dấu hiệu trầm cảm, lo âu, rối loạn ứng xử, stress, hành vi tự hại và nguy cơ tự sát.

Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, hỗ trợ tâm lý ban đầu, nguyên tắc bảo mật thông tin, tôn trọng quyền riêng tư và quy trình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở y tế trong hỗ trợ, chuyển gửi học sinh cần điều trị chuyên khoa.

Học viên trao đổi tại lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, từng bước hình thành mạng lưới phối hợp liên ngành y tế - giáo dục, góp phần phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời các vấn đề sức khỏe tâm thần, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, bảo đảm sự phát triển toàn diện cho học sinh vùng miền núi.

Tô Hà