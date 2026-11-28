Đưa Trung tâm Điều trị đau vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu

Sáng 28/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm An phối hợp với các đơn vị y tế, chuyên gia tổ chức khai trương Trung tâm Điều trị đau, hướng tới phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Quang cảnh Lễ khai trương Trung tâm Điều trị đau, Bệnh viện Đa khoa Tâm An.

Trung tâm Điều trị đau trực thuộc Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Tâm An, có chức năng điều trị các bệnh lý đau cơ xương khớp, thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, đau cảm thụ, đau tâm lý và đau hỗn hợp.

Các bệnh lý thường gặp gồm thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp, đau dây thần kinh tọa, di chứng đột quỵ não, đau sau tổn thương thần kinh và các hội chứng đau kéo dài. Những tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Ra mắt đội ngũ y bác sĩ Trung tâm điều trị đau, Bệnh viện Đa khoa Tâm An.

Với định hướng điều trị toàn diện, Trung tâm phối hợp các chuyên khoa, ứng dụng phương pháp điều trị hiện đại, xây dựng phác đồ phù hợp với nguyên nhân và tình trạng đau của từng người bệnh. Qua đó, tập trung kiểm soát đau, cải thiện chức năng vận động, hạn chế lạm dụng thuốc giảm đau và hỗ trợ phục hồi khả năng sinh hoạt.

Ngay sau lễ khai trương, các bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng đau, tư vấn và hướng dẫn phương pháp điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ đánh giá tình trạng đau, khả năng vận động của người bệnh để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Việc đưa Trung tâm Điều trị đau vào hoạt động góp phần hoàn thiện các dịch vụ y tế chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa Tâm An, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các phương pháp điều trị ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại, chi phí khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Kim Dung