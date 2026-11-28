Tăng cường hợp tác quốc tế, cập nhật tiến bộ y khoa tại Hệ thống Y tế - Giáo dục Hợp Lực

Sáng 28/11, Hệ thống Y tế - Giáo dục Hợp Lực phối hợp với đoàn chuyên gia SingHealth (Singapore) tổ chức hội thảo chia sẻ chuyên môn và chương trình làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức y khoa.

GS Christopher Cheng, chuyên gia chuyên ngành Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Singapore chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển chuyên ngành Tiết niệu.

Tại hội thảo, GS Christopher Cheng, chuyên gia chuyên ngành Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Singapore đã trình bày chuyên đề “Những tiến bộ trong lĩnh vực Tiết niệu”, chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuyên ngành tại Bệnh viện Đa khoa Singapore; đồng thời cập nhật các lĩnh vực chuyên sâu như tiết niệu ung bướu, nội soi tiết niệu, nam học, ghép thận và tiết niệu chức năng.

Đặc biệt, chuyên gia giới thiệu những tiến bộ trong phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, y học cá thể hóa trong điều trị.

Cán bộ Hệ thống y tế Hợp Lực tham dự hội thảo.

Với chuyên đề “Kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn”, PGS.TS. Brenda Ang Peng, chuyên gia Bệnh viện Tan Tock Seng, Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Singapore chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, triển khai các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ, thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Bác sĩ Hệ thống Y tế Hợp Lực trao đổi tại hội thảo.

Tại phần thảo luận, các bác sĩ Hệ thống Y tế - Giáo dục Hợp Lực đã trao đổi trực tiếp với chuyên gia về những vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và tình huống thực tiễn trong khám, chữa bệnh; qua đó tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, tìm hiểu khả năng ứng dụng các tiến bộ y học vào hoạt động chuyên môn tại bệnh viện.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hợp Lực Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Công ty Cổ phần Hợp Lực khẳng định, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào khám, chữa bệnh là những định hướng trọng tâm của hệ thống. Hợp Lực mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với SingHealth trong trao đổi chuyên gia, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật phù hợp, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Hội thảo là dịp để đội ngũ y tế Hợp Lực cập nhật kiến thức, tiếp cận tiến bộ y khoa quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tô Hà