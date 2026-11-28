Tập trung hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân

Năm 2026 là năm đầu tiên chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng tới mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe từ sớm, từ xa. Tại Thanh Hóa, với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành y tế và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chương trình đang được đẩy mạnh, tập trung hoàn thành mục tiêu trong tháng 12/2026.

Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Thiệu Trung.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Từ bệnh viện, trạm y tế đến các điểm khám lưu động tại khu dân cư, hoạt động khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai linh hoạt, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi hơn. Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh chủ động phối hợp với địa phương tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh để triển khai chương trình khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn, đảm bảo mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong năm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, đơn vị phối hợp với UBND phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Ngoài khám tại bệnh viện, các điểm khám được bố trí tại trạm y tế và các tổ dân phố, giúp người dân thuận tiện kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng bệnh và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 90% kế hoạch.

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cũng đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 2.000 người. Cùng với khám tại trạm y tế, đơn vị triển khai các hoạt động khám tại cộng đồng, đến tận hộ gia đình để khám bệnh cho người cao tuổi, người khuyết tật, người già neo đơn khó khăn trong việc đi lại.

Bên cạnh việc tổ chức khám tại cộng đồng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng chủ động huy động nhân lực, phối hợp triển khai khám sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị và các cơ quan, ban, ngành. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị linh hoạt tổ chức điểm khám, bố trí các tổ khám lưu động, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân. Qua đó, góp phần mở rộng độ bao phủ chương trình, bảo đảm người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện khám sức khỏe cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện. Bệnh viện cũng đã có những chương trình khám từ thiện đối với người dân hưởng chế độ, chính sách và người dân vùng sâu, vùng xa. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho cán bộ của 30 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh”.

Tập trung cao điểm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg (ban hành ngày 6/5/2026) của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND, ngày 23/6/2026 để triển khai thực hiện. Thực hiện kế hoạch này, ngành y tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động các cơ sở khám, chữa bệnh tham gia, tổ chức nhiều hình thức khám phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 3,4 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt khoảng hơn 91% dân số. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục tăng tốc, hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm.

Theo bác sĩ CKII Phùng Đức Toàn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế Thanh Hóa, ngành y tế xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất 1 lần trong năm. Các cơ sở y tế đang tập trung cao điểm triển khai từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2026. Để hoàn thành mục tiêu, Sở Y tế tập trung triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là: phối hợp với chính quyền các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị, rà soát, lập danh sách chính xác những người chưa được khám, bảo đảm không bỏ sót đối tượng; huy động các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế tổ chức khám sàng lọc miễn phí tại cộng đồng; đẩy mạnh cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế, bảo đảm kết quả khám được ghi nhận đầy đủ, chính xác, không trùng lặp.

Trong giai đoạn nước rút, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng khám, tư vấn và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe sau khám. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường cần được hướng dẫn tiếp tục kiểm tra, điều trị kịp thời, tránh để việc khám sàng lọc chỉ dừng lại ở ghi nhận ban đầu.

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của người dân, Thanh Hóa đang tập trung hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe toàn dân từ sớm, từ xa.

Bài và ảnh: Thùy Dung