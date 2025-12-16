Năm 2026, xã Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11%

Sáng 16/12, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; xác định nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Quảng Ninh vẫn giữ vững ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu. Trong đó có 13 chỉ tiêu vượt cao như: Thu ngân sách nhà nước đạt 137,70%, phát triển doanh nghiệp đạt 122%, số lao động làm việc trong nước đạt 120%, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 131%, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn phần 127%...

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở đạt kết quả quan trọng; hoàn thành sắp xếp cán bộ và đưa vào vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực và hiệu quả; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước...

Toàn cảnh hội nghị.

Xác định năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra chỉ tiêu, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 74,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hằng năm đạt 0,5%; kết nạp được 32 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên ...

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Ninh xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Ninh đã phát động ủng hộ kinh phí phân tích ADN của thân nhân liệt sĩ.

Trung Hiếu