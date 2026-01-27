Năm 2026, kiểm tra lao động, ATVSLĐ, BHXH tại 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực lao động; an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); bảo hiểm xã hội (BHXH); việc sử dụng người lao động nước ngoài trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Công nhân Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise trong ca sản xuất. Ảnh minh họa. (Việt Hương)

Theo kế hoạch, 15 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, may mặc, thể thao, giày da, bao bì, công nghiệp phụ trợ... sẽ được kiểm tra trong năm 2026. Thời gian kiểm tra 01 ngày/doanh nghiệp, phạm vi rà soát việc chấp hành quy định pháp luật từ 01/01/2025 đến thời điểm kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: tuyển dụng, ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; tiền lương, đối thoại và thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động; hồ sơ quản lý và tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ; huấn luyện an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; trang bị bảo hộ; khám sức khỏe định kỳ; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; việc tham gia BHXH, nợ BHXH; hồ sơ giải quyết các chế độ cho người lao động. Đồng thời, kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài, giấy phép lao động và các quy định liên quan (nếu có).

Kế hoạch nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện đúng quy định; phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, ATVSLĐ, BHXH và lao động nước ngoài. Việc kiểm tra bảo đảm khách quan, công khai, không chồng chéo, không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai, thành lập đoàn kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2026; các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Danh sách 15 doanh nghiệp được kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực: lao động, an toàn, vệ sinh lao độn; bảo hiểm xã hội; việc sử dụng lao động nước ngoài (nếu có) xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)