Mỹ vẫn để ngỏ mọi phương án với Iran

Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ khẳng định vẫn để ngỏ mọi phương án liên quan đến Iran, trong khi trên thực tế Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạm thời gác lại khả năng can thiệp quân sự, giữa lúc các đồng minh Arab của Washington kêu gọi thận trọng trước nguy cơ bất ổn khu vực và tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Iran, được tổ chức theo đề nghị của Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), ngày 15/1/2026. Ảnh: Reutes.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/1 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cho biết Mỹ đứng về phía “người dân Iran” và nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm rõ rằng mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn nhằm chấm dứt các hành động bạo lực tại Iran. Tuy nhiên, ông Waltz cũng cho biết trong cùng ngày, Tổng thống Trump đã thể hiện lập trường thận trọng hơn, khi nói rằng tình hình bạo lực tại Iran có dấu hiệu hạ nhiệt và hiện không có các vụ hành quyết quy mô lớn.

Cùng thời điểm, Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman đã tiến hành một chiến dịch vận động ngoại giao khẩn cấp, cảnh báo Washington rằng các cuộc không kích nhằm vào Iran có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột nghiêm trọng, khó kiểm soát trên toàn khu vực Trung Đông. Theo các nguồn ngoại giao, những cảnh báo này đã góp phần khiến Tổng thống Trump tạm thời hoãn quyết định sử dụng biện pháp quân sự, trong đó Saudi Arabia thể hiện lập trường thận trọng rõ ràng khi từ chối cho Mỹ sử dụng không phận để tiến hành các chiến dịch không kích.

Các phương tiện bị thiêu rụi nằm trên đường sau các vụ biểu tình bạo loạn tại Tehran, Iran, ngày 10/1/2026. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. Ngày 15/1, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào 5 quan chức an ninh Iran, với cáo buộc liên quan đến việc trấn áp biểu tình, trong đó có ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cùng một số chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, 18 cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ cũng bị đưa vào danh sách đen, trong khi nhà tù Fardis bị áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng.

Đáp lại các tuyên bố từ phía Mỹ, Phó Đại sứ Iran tại LHQ Gholamhossein Darzi khẳng định Tehran không tìm kiếm leo thang hay đối đầu, song cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào – trực tiếp hoặc gián tiếp cũng sẽ vấp phải phản ứng “quyết đoán, tương xứng và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, Nga chỉ trích việc Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an là nhằm gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, kêu gọi Washington và các bên liên quan kiềm chế để tránh làm tình hình vượt tầm kiểm soát. LHQ cũng kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” và tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

