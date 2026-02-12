Mỹ - Trung dự kiến gia hạn lệnh đình chiến thương mại

Báo South China Morning Post ngày 12/2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại Bắc Kinh vào đầu tháng 4 và gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm tối đa một năm, bao gồm khả năng tiếp tục giảm thuế quan và các cam kết mua hàng mới từ phía Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh vào tháng 4. Ảnh: SCMP.

Theo South China Morning Post (SCMP), Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào đầu tháng 4 giữa các nhà lãnh đạo 2 nước để gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại song phương đạt được tại Hàn Quốc năm ngoái. Nguồn tin cho biết các nhà hoạch định chính sách đang thảo luận khả năng dỡ bỏ một phần thuế quan và kiểm soát xuất khẩu trong thời hạn tối đa một năm, dựa trên thỏa thuận đạt được tại Busan hồi tháng 10, vốn giúp hạ nhiệt giai đoạn leo thang các biện pháp đáp trả lẫn nhau.

Thỏa thuận đình chiến tháng 10 được thiết lập sau nhiều tháng căng thẳng thương mại gia tăng, bao gồm các mức thuế trả đũa lên tới ba con số và việc Trung Quốc tẩy chay diện rộng nông sản Mỹ trong năm 2025. Khi đó, Trung Quốc đã hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong một năm, trong khi Mỹ giảm mức “thuế fentanyl” từ 20% xuống 10%, tức giảm 10 điểm phần trăm. Sau các cuộc đàm phán, Trung Quốc cũng nối lại việc mua đậu tương của Mỹ, một mặt hàng nông sản có ý nghĩa chính trị quan trọng tại nước này.

Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu tương từ Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Investinglive.

Đối với Washington, các kết quả cụ thể có ý nghĩa quan trọng. Các cuộc trao đổi lần này có thể nhằm ổn định quan hệ kinh tế và tạo ra những kết quả ngắn hạn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11. Với nguy cơ mất đa số ghế của đảng Cộng hòa tại Quốc hội, Tổng thống Trump cần những thành tựu rõ rệt trước cuộc bầu cử lần này.

Nếu việc gia hạn được thống nhất, thị trường có thể coi đây là yếu tố giúp giảm biến động trong ngắn hạn, song chưa phải là sự tái thiết lập toàn diện do thỏa thuận đình chiến dường như mang tính không chính thức và phụ thuộc vào tính toán chính trị của cả hai bên.

Thúy Hà

Nguồn: SCMP