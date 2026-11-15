Mỹ thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và châu Âu về vấn đề Ukraine

Ngày 14/11, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington hiện đang tập trung thúc đẩy cơ chế đối thoại trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

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Chia sẻ trên mạng xã hội X, Đặc phái viên Kushner nêu rõ trọng tâm hiện nay của Mỹ là tạo điều kiện để Nga và các đối tác châu Âu tiến hành đối thoại trực tiếp, đồng thời xây dựng nội dung cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo.

Đặc phái viên Mỹ cũng khẳng định NATO sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột quan trọng trong cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời là một thành tố trong các bảo đảm an ninh đáng tin cậy dành cho Ukraine.

Theo ông Kushner, các cuộc thảo luận vừa qua đã đưa ra một số ý tưởng mới đang được các bên xem xét. Một số đề xuất có thể tạo ra bước đột phá trực tiếp, trong khi những phương án khác có thể tiếp tục được phát triển nhằm thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.

Theo thông tin được công bố, ông Jared Kushner cùng Đặc phái viên Steve Witkoff vừa có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay sau khi kết thúc hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Abu Dhabi.

Mặc dù vòng đàm phán này chưa đạt được đột phá về một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện hay hiệp định hòa bình cuối cùng, giới chức Mỹ đánh giá các cuộc thảo luận đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới đáng chú ý.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận các nhà đàm phán Mỹ đã đề cập tới kịch bản gắn việc Kiev rút khỏi một phần khu vực Donbas ở miền Đông với khả năng gia nhập NATO.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định lập trường kiên quyết từ chối nhượng bộ lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ không bao gồm việc công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát.

Trong diễn biến liên quan đến nỗ lực ngoại giao khu vực, tại hội nghị thượng đỉnh ở Ireland những ngày qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất nhóm đại diện châu Âu tham gia các cuộc thảo luận hòa bình sắp tới sẽ gồm giới chức EU cùng năm nước là Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan. Nhóm này dự kiến sẽ phối hợp tham vấn cùng phía Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị bền vững cho cuộc xung đột hiện nay.

Thanh Giang