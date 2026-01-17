Điện Kremlin hoan nghênh các cường quốc Châu Âu thúc đẩy đối thoại với Nga

Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng hoan nghênh những thay đổi tích cực trong thái độ của một số quốc gia chủ chốt tại Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến việc thúc đẩy đối thoại với Nga, đồng thời đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận của phương Tây.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov Ảnh: Tass

Phát biểu trước báo giới ngày 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đánh giá cao lập trường mới từ Italia, Pháp và Đức trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại với Nga nhằm duy trì ổn định tại châu Âu.

Theo ông Peskov, các quan điểm này, dù có thể gây bất ngờ trong bối cảnh hiện nay, lại phù hợp với lập trường lâu nay của Nga. Ông cho rằng nếu những tuyên bố nói trên phản ánh định hướng chiến lược thực sự của châu Âu, thì đây có thể được xem là một bước điều chỉnh tích cực trong chính sách đối với Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc lại rằng trước đó, nhiều lãnh đạo Tây Âu và quan chức cấp cao Liên minh châu Âu từng đưa ra những phát ngôn cứng rắn, bao gồm các lời kêu gọi làm suy yếu hoàn toàn mối quan hệ với Nga

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Thủ tướng Giorgia Meloni kêu gọi EU bổ nhiệm đặc phái viên để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin nhằm gia tăng ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đề cập đến sự cần thiết của một cuộc “đối thoại đầy đủ” với Moscow để đạt được hòa bình lâu dài. Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây cũng bày tỏ hy vọng tái cân bằng quan hệ giữa EU và Moscow, đồng thời khẳng định Nga là một quốc gia thuộc Châu Âu.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc giục châu Âu đối thoại với Nga.Ảnh:Politico

Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng chỉ trích mạnh mẽ thái độ của chính phủ Anh. Ông Peskov mô tả lập trường của London là “cực đoan” và “mang tính hủy diệt”, cho rằng Anh không muốn đóng góp vào hòa bình và ổn định tại khu vực.

Hiện tại, Moscow cho biết Nga hiện đã thiết lập được kênh trao đổi với Mỹ và đánh giá cao những nỗ lực của Washington trong việc duy trì đối thoại song phương.

Sự chuyển dịch thái độ từ Rome, Paris và Berlin được Điện Kremlin xem là một “sự tiến hóa tích cực”, dù triển vọng về một thỏa thuận cụ thể vẫn còn đang được bỏ ngỏ.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, Reuters, Politico