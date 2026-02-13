Mỹ rút khỏi căn cứ chiến lược al-Tanf, bàn giao cho quân đội chính phủ Syria

Quân đội Mỹ vừa thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi căn cứ chiến lược al-Tanf ở miền nam Syria và bàn giao cơ sở này cho quân đội chính phủ Syria, động thái được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai nước đang có xu hướng cải thiện.

Quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi căn cứ chiến lược al-Tanf ở miền nam Syria và bàn giao cơ sở này cho quân đội chính phủ Syria. Ảnh: Getty Images.

Căn cứ al-Tanf nằm tại khu vực giao nhau giữa ba biên giới Syria, Jordan và Iraq. Được thiết lập vào năm 2014 trong bối cảnh nội chiến Syria, nơi đây từng đóng vai trò trung tâm cho các chiến dịch của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS), lực lượng từng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq trước khi bị đánh bại vào năm 2019.

Nhờ vị trí nằm trên tuyến đường chiến lược nối thủ đô Damascus với Tehran, căn cứ này cũng được Washington coi là điểm tựa quan trọng trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Tuy nhiên, sau khi cục diện chính trị Syria thay đổi mạnh mẽ kể từ cuối năm 2024, chính quyền Mỹ đã tiến hành đánh giá lại sự cần thiết của việc duy trì hiện diện quân sự tại đây.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết lực lượng chính phủ đã tiếp quản căn cứ sau khi hai bên phối hợp bàn giao. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ xác nhận việc chuyển giao và nhấn mạnh rằng Washington vẫn duy trì khả năng ứng phó trước mọi mối đe dọa từ IS, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố do các đối tác dẫn dắt.

Theo các nguồn tin, binh sĩ Mỹ rút khỏi al-Tanf đang được tái bố trí sang Jordan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy kế hoạch thu gọn mạng lưới căn cứ quân sự tại Syria, đồng thời làm trung gian cho thỏa thuận sáp nhập Lực lượng Dân chủ Syria - nhóm vũ trang do người Kurd lãnh đạo vào các thể chế trung ương của nước này.

Việc rút quân khỏi al-Tanf có thể trở thành bước đi mang tính cột mốc, mở đường cho một đợt cắt giảm lực lượng Mỹ quy mô lớn hơn tại Syria. Ảnh: Reuters.

Giới quan sát nhận định việc rút quân khỏi al-Tanf có thể trở thành bước đi mang tính cột mốc, mở đường cho một đợt cắt giảm lực lượng Mỹ quy mô lớn hơn tại Syria, nơi hiện còn khoảng 1.000 binh sĩ trước thời điểm rút quân.

Tuy vậy, một số chuyên gia bày tỏ thận trọng trước khả năng lực lượng Syria có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống an ninh. Họ cho rằng căn cứ al-Tanf trước đây không chỉ phục vụ cuộc chiến chống IS mà còn góp phần hạn chế hoạt động vận chuyển vũ khí của các lực lượng thân Iran qua lãnh thổ Syria sang Lebanon.

Các nhà phân tích cũng cho rằng quyết định này phản ánh mục tiêu lâu dài của Washington trong việc chấm dứt vai trò quân sự trực tiếp tại Syria, đồng thời đặt cược vào năng lực của chính phủ Damascus trong việc ngăn chặn nguy cơ tổ chức cực đoan tái xuất hiện. Tuy nhiên, hiệu quả của bước đi này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

