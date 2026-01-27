Mỹ nâng thuế nhập khẩu với Hàn Quốc do chưa phê chuẩn thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng từ Hàn Quốc lên mức 25%, thay cho mức 15% trước đó, với lý do Seoul không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Quốc hội Hàn Quốc vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà ông gọi là “mang tính lịch sử” giữa hai nước. Ông viết: “Vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận này, dù đó là quyền của họ, tôi quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế đối ứng khác áp lên hàng hóa Hàn Quốc từ 15% lên 25%”.Tổng thống Mỹ không nêu rõ thời điểm các mức thuế mới sẽ có hiệu lực.

Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo trên.

Trước đó, vào năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại nhằm ngăn việc thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc tăng mạnh. Theo thỏa thuận, Washington đồng ý giảm thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện ô tô từ Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%, ngang bằng với mức áp dụng cho Nhật Bản. Đổi lại, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược tại Mỹ.

Trong gói cam kết này, Hàn Quốc dự kiến chi 200 tỷ USD tiền mặt theo từng giai đoạn, với mức trần 20 tỷ USD mỗi năm, nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới sự ổn định của đồng won. Tuy nhiên, đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết, kế hoạch đầu tư 350 tỷ USD khó có thể được triển khai trong nửa đầu năm 2026, do đồng won suy yếu. Việc dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài đang gây thêm áp lực cho nền kinh tế Hàn Quốc, trong bối cảnh đồng won giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007- 2009.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Hàn Quốc là một trong những nguồn cung hàng hóa nước ngoài lớn nhất của Mỹ, với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 132 tỷ USD trong năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm ô tô, linh kiện ô tô, chất bán dẫn và thiết bị điện tử. Nếu mức thuế mới được áp dụng, các sản phẩm này nhiều khả năng sẽ trở nên đắt đỏ hơn tại thị trường Mỹ.

Nhận định về động thái của ông Trump, ông Josh Lipsky, Giám đốc bộ phận kinh tế quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của Tổng thống Mỹ trước tiến độ thực thi thỏa thuận từ phía Seoul. Ông cảnh báo rằng thị trường đã đánh giá thấp mức độ biến động của chính sách thuế quan, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả khi các biện pháp không phải lúc nào cũng được thực thi, sự bất định kéo dài cũng gây ra những chi phí đáng kể cho nền kinh tế.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CNBC, CNN