Mỹ kỳ vọng đạt thỏa thuận với Iran trong tháng tới, Israel nêu điều kiện then chốt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông kỳ vọng một thỏa thuận với Iran có thể hình thành trong vòng một tháng tới, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đối mặt với hậu quả “rất nghiêm trọng” nếu đàm phán thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 12/2, ông Trump nói tiến trình thương lượng “nên diễn ra nhanh chóng”, nhấn mạnh Washington buộc phải đạt được một thỏa thuận để tránh kịch bản leo thang căng thẳng. Ông cũng cho rằng nếu không đạt được một thỏa thuận “công bằng và tốt”, Iran sẽ trải qua “giai đoạn rất khó khăn”.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cùng ngày bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ đang tạo ra các điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận, qua đó tránh phải sử dụng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu đạt được thoả thuận, thỏa thuận đó phải đáp ứng các yêu cầu then chốt của Israel, bao gồm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, hạn chế tên lửa đạn đạo và kiểm soát các lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn.

Trước đó, ngày 11/2 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm kín kéo dài hơn hai giờ rưỡi với ông Trump tại Washington. Sau cuộc gặp, ông Trump mô tả đây là cuộc gặp “rất tốt” nhưng cho biết chưa có quyết định mang tính bước ngoặt nào được đưa ra, ngoài việc ông yêu cầu tiếp tục đàm phán với Iran để tìm khả năng hoàn tất thỏa thuận.

Người dân biểu tình kêu gọi các nước không can thiệp quân sự vào Iran. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định chuyến thăm kín của ông Netanyahu nhằm tác động đến các vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, sau khi hai bên nối lại đối thoại tại Oman hôm 7/2, chấm dứt khoảng tám tháng đình trệ kể từ các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong bối cảnh thương lượng được nối lại, Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong đó có việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln từ Biển Đông tới khu vực. Ông Trump nhiều lần cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định ủng hộ mạnh mẽ an ninh của Israel.

Về phía Tehran, Iran cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách tạo cớ cho can thiệp quân sự và thay đổi chế độ, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Iran cho biết sẵn sàng thảo luận việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt, song bác bỏ yêu cầu chấm dứt làm giàu uranium hoặc đưa chương trình tên lửa và các vấn đề khu vực vào bàn đàm phán.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.