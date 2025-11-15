Mỹ hạ thuế nông sản nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm thịt bò, cà chua, cà phê và chuối, khỏi các mức “thuế đối ứng” áp dụng rộng rãi hồi đầu năm nay. Đây là nỗ lực nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người Mỹ, nhất là sau khi giá nhiều mặt hàng thiết yếu liên tục tăng mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu.

Ảnh: The Boston Globe

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực lớn của Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao để giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của người dân về giá thực phẩm cao.

Sắc lệnh mới loại trừ các mặt hàng trên khỏi mức thuế “tương hỗ”, vốn dao động từ 10% đến 50%, nhưng không hoàn toàn miễn thuế. Một số mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan trước đó và nguồn cung nội địa hạn chế, như cà phê từ Brazil – nhà cung cấp lớn nhất cho Mỹ chịu thuế 50% kể từ tháng 8.

Sắc lệnh mới ban hành ngày 14/11 tiếp nối các thỏa thuận thương mại khung được công bố trước đó cùng ngày, theo đó sẽ xóa bỏ thuế quan đối với một số loại thực phẩm và các mặt hàng khác nhập khẩu từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador, sau khi các thỏa thuận này được hoàn tất và giới chức Mỹ đang nhắm đến những thỏa thuận bổ sung để ký kết trước cuối năm nay. Theo sắc lệnh, bất kỳ khoản hoàn thuế nào đến hạn đều sẽ được xử lý theo các quy tắc và thủ tục của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP).

Động thái này được đưa ra sau một loạt chiến thắng của đảng Dân chủ trong những cuộc bầu cử cấp bang và địa phương ở Virginia, New Jersey và Thành phố New York hôm 4/11 vừa qua, trong đó cho thấy vấn đề về khả năng chi trả của người dân là một chủ đề quan trọng.

Trước khi ký sắc lệnh, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm vào mặt hàng “không trồng ở Mỹ”, như cà phê và chuối.

Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Donald Trump và Thụy Sĩ công bố khung thương mại mới, trong đó giảm thuế nhập khẩu hàng hóa từ Thụy Sĩ từ 39% xuống 15% – mức từng là một trong những mức cao nhất trong các quốc gia Mỹ giao thương.

