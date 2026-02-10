Mỹ dự kiến chuyển giao một số vị trí chỉ huy cấp cao của NATO cho châu Âu

Theo thông tin được các nhà ngoại giao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa tiết lộ, Mỹ sẽ chuyển giao quyền chỉ huy một số bộ tư lệnh cấp cao của Liên minh quân sự này cho các quốc gia châu Âu.

Mỹ dự kiến chuyển giao một số vị trí chỉ huy cấp cao của NATO cho châu Âu. Ảnh: Reuters.

Động thái này phản ánh định hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc yêu cầu các đồng minh châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình.

Theo đó, Washington sẽ chuyển giao quyền chỉ huy Bộ tư lệnh Lực lượng Liên quân NATO tại Naples (Italy) – phụ trách sườn phía Nam của liên minh cho Italy, đồng thời trao quyền chỉ huy Bộ tư lệnh Liên quân tại Norfolk (bang Virginia, Mỹ) – phụ trách sườn phía Bắc cho Anh. Cả hai vị trí hiện đều do các chỉ huy quân sự Mỹ đảm nhiệm.

Ở chiều ngược lại, Mỹ sẽ tiếp quản quyền chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân NATO (MARCOM), có trụ sở tại Anh. Những điều chỉnh này phản ánh sự tái phân bổ vai trò trong cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO, vốn lâu nay chịu ảnh hưởng chi phối của Washington.

Một quan chức NATO cho biết các nước đồng minh đã nhất trí về phân bổ mới trách nhiệm của các sĩ quan cấp cao trong toàn bộ hệ thống chỉ huy của liên minh. Theo đó, các đồng minh châu Âu, bao gồm cả những thành viên mới gia nhập NATO, sẽ đảm nhận vai trò nổi bật hơn trong bộ máy lãnh đạo quân sự. Quan chức này nhấn mạnh quyết định trên liên quan tới kế hoạch luân chuyển chỉ huy trong tương lai, song không nêu chi tiết cụ thể.

Mỹ vẫn giữ vai trò trung tâm trong NATO khi tiếp tục kiểm soát các bộ tư lệnh then chốt. Ảnh: NATO.

Việc điều chỉnh các vị trí chỉ huy diễn ra trong bối cảnh Washington để ngỏ khả năng giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, nhằm tập trung nguồn lực cho các thách thức khác. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ vai trò trung tâm trong NATO khi tiếp tục kiểm soát các bộ tư lệnh then chốt về không quân, lục quân và hải quân, đồng thời duy trì vị trí Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh tại châu Âu (SACEUR) – chức vụ cao nhất trong hệ thống chỉ huy quân sự của liên minh.

Dù những tuyên bố và động thái của Tổng thống Donald Trump từng làm dấy lên hoài nghi về mức độ cam kết của Mỹ đối với NATO, song Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker mới đây khẳng định Washington không tìm cách làm suy yếu liên minh. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là tăng cường sức mạnh NATO, xây dựng một liên minh gồm 32 quốc gia thành viên có năng lực và chia sẻ trách nhiệm quốc phòng một cách cân bằng hơn.

Ngọc Liên

Nguồn: Euractiv.