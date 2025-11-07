Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia

Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia, sau khi Tổng thống Donald Trump giám sát việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan vào tuần trước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo một thông báo trên Công báo Liên bang ngày 6/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đã dỡ bỏ các hạn chế thương mại quốc phòng với Campuchia dựa trên “nỗ lực kiên trì của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, bao gồm việc tái hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia”. Ngoài ra thông báo nêu rõ các thương vụ mua bán vũ khí sẽ được xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Campuchia vào năm 2021.

Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có cuộc gặp với người đồng cấp Campuchia Tea Seiha tại Malaysia cùng ngày 6-11. Sau cuộc gặp, Mỹ đã “đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương với Campuchia”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn tăng cường giữa Thái Lan và Campuchia.

Ảnh: AFP.

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Á cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến một lễ ký một thỏa thuận ngừng bắn tăng cường giữa Thái Lan và Campuchia được xây dựng dựa trên một lệnh ngừng bắn trước đó. Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong lễ ký rằng ông đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc chấm dứt giao tranh.

Giới quan sát cho rằng động thái trên nằm trong nỗ lực của Washington nhằm tái định vị ảnh hưởng tại Đông Nam Á, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Với Campuchia, việc được gỡ bỏ cấm vận mở ra cơ hội hợp tác quân sự và công nghệ quốc phòng, song cũng đi kèm yêu cầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế mà Mỹ đặt ra.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Reuters