Mỹ chưa sẵn sàng tấn công Iran

Theo RT
(Baothanhhoa.vn) - Tờ Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington chưa sẵn sàng tấn công Iran vì cần triển khai thêm hệ thống phòng không ở Trung Đông để có thể đẩy lùi các cuộc trả đũa tiềm tàng.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington chưa sẵn sàng tấn công Iran vì cần triển khai thêm hệ thống phòng không ở Trung Đông để có thể đẩy lùi các cuộc trả đũa tiềm tàng.

Một chiếc máy bay F/A-18E Super Hornet của Mỹ đang chuẩn bị cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Getty Images.

Trong vài tuần qua, Mỹ đã điều động “hạm đội khổng lồ”, dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đến Trung Đông để gây áp lực buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Bất chấp sự leo thang căng thẳng, các cuộc không kích của Mỹ vào Iran “không sắp xảy ra” vì Washington cần đảm bảo rằng Israel, các đồng minh Ả Rập của nước này và lực lượng Mỹ trong khu vực được bảo vệ đúng mức, tờ Wall Street Journal cho biết trong một bài báo.

Các quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc hiện đang chuyển thêm các hệ thống phòng không Thaad và Patriot đến các căn cứ đóng quân của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar và các nơi khác.

Sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel cũng như tấn công căn cứ không quân al-Udeid của Mỹ ở Qatar. Thiệt hại đối với các cơ sở của Mỹ được hạn chế nhờ việc Iran đã cảnh báo trước cho Washington.

Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hôm 1/2 cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng trên khắp Trung Đông, đồng thời nói rằng “họ nên biết rằng nếu họ bắt đầu cuộc chiến lần này, đó sẽ là một cuộc chiến khu vực”.

Cùng ngày, tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những phát ngôn của ông Khamenei, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán ngoại giao. "Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không", tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết đang có những tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo RT

#Iran #Tấn công #Hệ thống phòng không #Trung đông #Washington #Tổng thống mỹ donald trump

