Mỹ chặn UAV của băng đảng ma túy Mexico xâm phạm không phận

Giới chức Mỹ cho biết các máy bay không người lái (UAV) do các băng đảng ma túy Mexico vận hành đã buộc nhà chức trách tạm thời đóng cửa không phận quanh sân bay quốc tế El Paso (bang Texas) ngày 11/2. Tuy nhiên, lệnh hạn chế đã được dỡ bỏ chỉ vài giờ sau đó và các chuyến bay đã hoạt động trở lại.

Không phận quanh sân bay quốc tế El Paso. Ảnh: France24

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết trên mạng xã hội X rằng Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Bộ Quốc phòng đã “hành động nhanh chóng” để xử lý một vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái liên quan đến băng đảng. Ông Sean Duffy nói mối đe dọa đã được “vô hiệu hóa” và không còn nguy cơ đối với hàng không thương mại trong khu vực. Ông không nêu rõ có bao nhiêu thiết bị bay liên quan hoặc biện pháp cụ thể được áp dụng.

Trước đó cùng ngày, FAA thông báo áp đặt lệnh hạn chế bay tạm thời vì “lý do an ninh đặc biệt”, dự kiến kéo dài 10 ngày và có thể khiến toàn bộ các chuyến bay thương mại, hàng hóa và hàng không chung đến và đi từ El Paso bị đình chỉ đến ngày 20/2. Tuy nhiên, sáng 11/2, cơ quan này cho biết đã dỡ bỏ lệnh hạn chế, khẳng định không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với hoạt động hàng không dân dụng.

El Paso là thành phố biên giới với dân số gần 700.000 người, đóng vai trò trung tâm giao thương với thành phố Ciudad Juarez của Mexico. Lệnh hạn chế chỉ áp dụng với không phận Mỹ, không bao gồm phía Mexico.

Sân bay quốc tế El Paso bị gián đoạn do UAV. Ảnh: Reuters

Giới chức thành phố cho rằng quyết định đóng cửa kéo dài 10 ngày là chưa từng có và gây lo ngại lớn trong cộng đồng, đồng thời nói rằng không có cảnh báo trước gửi tới chính quyền địa phương. Thị trưởng El Paso nhấn mạnh vấn đề lớn nhất là sự thiếu phối hợp và thông tin kịp thời với chính quyền địa phương, sân bay, bệnh viện và cộng đồng.

Hiện hoạt động bay đã trở lại bình thường, song các lãnh đạo địa phương cho biết đang làm việc với các cơ quan liên bang và bang để làm rõ nguyên nhân và quy trình ra quyết định, nhằm tránh lặp lại tình huống tương tự trong tương lai.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố bà “không có thông tin” về việc máy bay không người lái được sử dụng tại khu vực biên giới. Hiện các hãng hàng không lớn như Southwest, United, American và Delta đã nối lại hoạt động bình thường tại sân bay này.

Lê Hà.

Nguồn: France24