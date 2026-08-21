Mường Lát kiện toàn tổ chức đảng sau sắp xếp các cơ sở giáo dục

Sáng 21/8, Đảng ủy xã Mường Lát tổ chức Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm xem xét, cho ý kiến đối với Đề án kết thúc hoạt động các tổ chức đảng thuộc diện sắp xếp, sáp nhập; thành lập các tổ chức cơ sở đảng mới và thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương án sắp xếp tổ chức đảng gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo Đề án, sau khi thực hiện sắp xếp, 5 cơ sở giáo dục công lập được tổ chức lại thành 2 trường. Cùng với đó, mô hình tổ chức đảng tại các trường học cũng được kiện toàn nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, liên tục của Đảng, phù hợp với quy mô, mô hình tổ chức mới.

Theo phương án, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ thực hiện kết thúc hoạt động đối với 5 chi bộ trường học gồm: Chi bộ Trường Mầm non Mường Lát, Chi bộ Trường Mầm non Tén Tằn, Chi bộ Trường Tiểu học Tén Tằn, Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát và Chi bộ Trường Trung học cơ sở Tén Tằn. Trên cơ sở đó, thành lập Đảng bộ Trường Mầm non Mường Lát và Đảng bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát trực thuộc Đảng ủy xã.

Đảng bộ Trường Mầm non Mường Lát dự kiến có 3 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên, tương ứng với trường chính, phân hiệu và điểm trường.

Đảng bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát dự kiến có 3 chi bộ trực thuộc với 66 đảng viên, tương ứng với trường chính và 2 phân hiệu.

Việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ, bảo đảm không làm gián đoạn sinh hoạt Đảng và hoạt động của các nhà trường.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh đề nghị quá trình sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm các tổ chức đảng sau sắp xếp nhanh chóng ổn định, hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Lát lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồ Thủy (CTV)