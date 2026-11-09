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Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Nhóm PV Thời sự
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài đã làm một số tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành ngập cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện khi di chuyển.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Mưa lớn kéo dài đã làm một số tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành ngập cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện khi di chuyển.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Tại Khu chung cư Đông Phát, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo người và phương tiện.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Mưa lớn và ngập cục bộ, có thời điểm gây cản trở lưu thông cho người và phương tiện trên một số tuyến đường.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Một số điểm ngập sâu, như tại Khu đô thị mới An Hoạch, lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người và phương tiện đi qua.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài một số điểm ngập cục bộ, những điểm thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn trước đây, việc tiêu thoát nước diễn ra rất nhanh, như tại Ngã tư Bưu điện. Ngay sau khi nước rút, công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng tiến hành vệ sinh, thu gom lá cây, rác thải.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường đô thị

Lãnh đạo Sở Xây dựng và phường Hạc Thành đang tiến hành kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước tại một số khu vực.

Nhóm PV Thời sự

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Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Mưa lớn kéo dài #Phương tiện #Đô thị #Khó khăn

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