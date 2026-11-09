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Mưa lớn gây ngập cục bộ tại xã Hoá Quỳ

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn khiến làm cho mực nước sông suối trên địa bàn xã Hoá Quỳ dâng cao gây ngập lụt tại một số khu dân cư, ngầm tràn, làm nhiều hộ dân bị ngập lụt và giao thông bị chia cắt cục bộ.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại xã Hoá Quỳ

Mưa lớn khiến làm cho mực nước sông suối trên địa bàn xã Hoá Quỳ dâng cao gây ngập lụt tại một số khu dân cư, ngầm tràn, làm nhiều hộ dân bị ngập lụt và giao thông bị chia cắt cục bộ.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại xã Hoá Quỳ

Nhiều điểm ngầm tràn trên các tuyến giao thông tại xã Hoá Quỳ bị ngập sâu trong nước

Tổng lượng mưa đo được trên địa bàn xã Hoá Quỳ trong đêm 8, sáng 9/11 khoảng hơn 300mm. Đến 7h sáng 9/11, tràn sông Quyền ngập sâu 40cm, các tràn Bình Lương 1 và Bình Lương 2 cũng bị ngập khiến giao thông bị chia cắt.

Hiện xã Hoá Quỳ đã tổ chức lực lượng lập chốt 2 đầu các điểm ngập, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, gác barie không cho người và phương tiện đi qua điểm ngập. Đồng thời hướng dẫn, phân luồng giao thông không để xảy ra tình huống mất an toàn do mưa lũ.

Đình Hà

Từ khóa:

#Mưa lớn #Ngập lụt #Phân luồng giao thông #Mực nước #Chia cắt #Mất an toàn #Phương tiện #sông #Cảnh báo #Ngập sâu

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