Một dòng họ khuyến học tiêu biểu

Ở khắp các vùng, miền trên “đất học” xứ Thanh, đi đến đâu chúng ta cũng gặp những gia đình, dòng họ hiếu học, hết lòng chăm lo cho sự học của con em mình. Dòng họ Hàn ở thôn Bái Môn, xã Quảng Ngọc là một dòng họ như thế.

Ban Khuyến học dòng họ Hàn tuyên truyền, giáo dục con cháu thi đua học tập, rèn luyện.

Định cư nhiều đời tại thôn Bái Môn, xã Quảng Ngọc, dòng họ Hàn đã sớm khẳng định một dòng tộc với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đặc biệt là truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học của nhiều thế hệ. Một trong những tấm gương học tập tiêu biểu của dòng họ phải kể đến ngài Hàn Công Tôn – người cháu đời thứ bảy của ngài Thủy tổ Hàn Văn Lưu. Dù có tới 9 người con và đã ở tuổi 53, nhưng ngài Hàn Công Tôn vẫn tham gia khoa thi Hòa thượng (kỳ thi chọn những người tu hành chân chính để giúp đạo giúp đời) và đã đỗ thủ khoa năm 1808, được vua ban sắc phong kèm theo đó là tượng Phật, y mũ cà-sa và kinh sách. Tinh thần hiếu học bền bỉ của ngài đã trở thành nguồn cảm hứng học tập, rèn luyện cho lớp lớp các thế hệ con cháu trong dòng họ sau này. Ông Hàn Văn Ngọc, Trưởng Ban khuyến học (BKH) dòng họ Hàn cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng, gia đình và dòng họ là cội nguồn, là môi trường quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm và niềm tự hào cho mỗi cá nhân. Dòng họ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục con cháu, duy trì và phát huy truyền thống hiếu học. Chăm lo cho con cháu nên người chính là nghĩa cử cao đẹp của mỗi dòng họ, đồng thời cũng là góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội. Từ nhận thức đó, năm 2001, BKH dòng họ Hàn chính thức được thành lập. Qua 25 năm hoạt động, đặc biệt từ năm 2015 đến nay, công tác khuyến học, khuyến tài (KH,KT), xây dựng xã hội học tập của dòng họ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện, dòng họ Hàn đã có trên 60% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”; trên 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; dòng họ đã được công nhận là “Dòng họ học tập”".

Để động viên con cháu học tập, trong quá trình hoạt động ngoài công tác tuyên truyền, vận động, BKH dòng họ Hàn luôn coi trọng công tác xây dựng quỹ khuyến học. Với sự đóng góp tích cực của các cá nhân, gia đình trong dòng họ, đến nay, quỹ khuyến học của dòng họ đã lên tới gần 150 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hằng năm, vào dịp giỗ tổ và Tết Trung thu (15/8 âm lịch), BKH dòng họ tổ chức khen thưởng cho các cháu học sinh trong dòng họ có thành tích học tập, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Theo ông Hàn Văn Ngọc, Trưởng BKH dòng họ Hàn, do được động viên, khuyến khích kịp thời, truyền thống hiếu học của dòng họ Hàn luôn được duy trì và phát triển; trình độ dân trí của con cháu trong dòng họ không ngừng được nâng cao. Đến nay, dòng họ đã có 2 người có trình độ tiến sĩ, 9 người có trình độ thạc sĩ, 107 người có trình độ đại học...

Cùng với hoạt động trên, từ tháng 4/2020, Ban trị sự dòng họ đã thành lập và ra mắt “Câu lạc bộ con dâu họ Hàn”. Đây là mô hình tập hợp nhiều thế hệ đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các hoạt động chung của dòng họ, nhất là hoạt động xây dựng xã hội học tập. Trưởng BKH dòng họ Hàn chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn câu lạc bộ này làm nền tảng để xây dựng “Lớp học cộng đồng” với các nội dung học tập đa dạng như: Tìm hiểu gia phả, lịch sử dòng họ; dân ca, dân vũ; văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao; kỹ năng sống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, kinh nghiệm nuôi dạy con... Hiện câu lạc bộ có 86 thành viên, những hoạt động của câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà trong dòng họ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và góp phần giữ vững an ninh trật tự thôn, xóm, khu dân cư.

Với những thành tích đạt được trong phong trào KH,KT, dòng họ Hàn đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; nhiều năm liền được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh. Đây vừa là vinh dự, vừa là động lực để BKH dòng họ và mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ tiếp tục phấn đấu, góp sức đưa phong trào KH,KT của dòng họ Hàn nói riêng, xã Quảng Ngọc nói chung ngày càng phát triển. Qua đó, góp sức thúc đẩy phong trào KH,KT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Phong Sắc