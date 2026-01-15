Hotline: 0822.173.636   |

Mở cửa trở lại Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu

Phương Đỗ
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian tạm dừng để chấn chỉnh công tác quản lý và chỉnh trang di tích, Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu sẽ mở lại hoạt động tham quan, thực hành tín ngưỡng.

Sau thời gian tạm dừng để chấn chỉnh công tác quản lý và chỉnh trang di tích, Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu sẽ mở lại hoạt động tham quan, thực hành tín ngưỡng.

Toàn cảnh Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên.

Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi kiểm tra công tác quản lý tại Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên), Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương mở lại hoạt động tham quan và thực hành tín ngưỡng, chậm nhất vào ngày 19/1/2026.

Sau thời gian chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, công tác quản lý di tích bước đầu đi vào nền nếp, nhất là trong quản lý đất rừng phòng hộ, xử lý các kiốt kinh doanh trái phép và tháo dỡ các công trình tín ngưỡng xây dựng trái phép trong phạm vi di tích. Việc sớm mở cửa trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của người dân và du khách vào dịp cuối năm.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch quản lý toàn diện, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích, đồng thời quyết định tạm dừng đón khách tại núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên từ ngày 28/12/2025 để chỉnh trang, tu bổ và vệ sinh môi trường.

Phương Đỗ

