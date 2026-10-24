Mở cửa du lịch Thanh Hóa từ kết nối hàng không

Việc bổ sung hãng hàng không khai thác đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và nghiên cứu khôi phục các đường bay nội địa đang được đặt ra, góp phần mở rộng khả năng kết nối thị trường cho du lịch Thanh Hóa. Cùng với mạng lưới hàng không, tần suất chuyến bay và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan là những yếu tố được quan tâm trong việc tạo thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp lữ hành.

Người dân và du khách di chuyển lên máy bay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Ngày 1/10/2026, Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) tổ chức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại. Trong giai đoạn đầu, Vietravel Airlines duy trì tần suất 1 chuyến bay/ngày. Cùng với Vietnam Airlines và Vietjet Air, đây là hãng hàng không thứ 3 hiện đang tham gia khai thác đường bay này. Qua đó góp phần mở thêm lựa chọn di chuyển cho người dân, du khách giữa Thanh Hóa với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Theo bà Trần Thị Nga, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa: “Việc có thêm hãng bay tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp lữ hành và du khách. Khi có thêm lựa chọn về hãng bay, chuyến bay, du khách có thể chủ động hơn về lịch trình, doanh nghiệp cũng linh hoạt hơn trong việc tổ chức tour, khai thác nguồn khách từ thị trường phía Nam đến Thanh Hóa. Tuy nhiên, tần suất khai thác vẫn là yếu tố cần quan tâm. Trong khi một số hãng duy trì từ 2 chuyến bay trở lên mỗi ngày thì Vietravel Airlines hiện khai thác 1 chuyến/ngày. Điều đó phần nào hạn chế lựa chọn đối với các đơn vị lữ hành khi tổ chức tour”.

Một số đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh cho rằng, khả năng kết nối hàng không có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tour, tuyến, nhất là đối với thị trường có nguồn khách lớn từ các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Tần suất và khung giờ bay phù hợp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong bố trí lịch trình, kết nối các dịch vụ lưu trú, tham quan và vận chuyển tại điểm đến. Sau cao điểm du lịch hè như hiện nay, đối với thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Thanh Hóa có thể khai thác trải nghiệm du lịch dựa trên yếu tố khác biệt về thời tiết. Trong đó, tập trung vào các hành trình nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên ở Pù Luông, cũng như tham quan các di tích lịch sử, văn hóa như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh.

Theo báo cáo của Cảng Hàng không Thọ Xuân, từ ngày 1/1 đến 15/10/2026, cảng đã đón gần 900 nghìn lượt hành khách. Hiện nay, chặng Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại khai thác với tần suất 7 - 8 chuyến/ngày. Đây là đường bay duy nhất đang được duy trì khai thác tại cảng, đáp ứng nhu cầu đi lại, công tác, thăm thân và du lịch giữa Thanh Hóa với trung tâm kinh tế lớn ở phía Nam.

Bên cạnh việc duy trì đường bay hiện có, mở rộng mạng lưới kết nối hàng không là một trong nội dung được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo Sở Xây dựng, Cảng Hàng không Thọ Xuân giữ vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần kết nối Thanh Hóa với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước. Do đó, việc nghiên cứu khôi phục những đường bay từng khai thác và mở thêm các chặng bay mới sẽ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch của tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến khôi phục và mở mới các đường bay từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi các tỉnh, thành phố do Sở Xây dựng chủ trì (tháng 9/2026), các bên đã trao đổi về điều kiện thị trường, khả năng khai thác và phương án kết nối trong thời gian tới. Về phía Công ty CP Hàng không Vietjet Air thống nhất sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục các đường bay Thanh Hóa - Liên Khương, Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột và Thanh Hóa - Cần Thơ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến, việc khôi phục và mở mới đường bay đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển và mở rộng thị trường du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, cần gắn với nhu cầu đi lại, tiềm năng thị trường và khả năng khai thác thực tế của các hãng hàng không. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các bên liên quan, từ trao đổi phương án khai thác đến xúc tiến thị trường, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường bay. Mặt khác, mở rộng kết nối hàng không cần được đặt trong mối liên hệ với khả năng thu hút khách và tổ chức dịch vụ tại điểm đến. Đối với Thanh Hóa, bên cạnh việc xúc tiến khôi phục các đường bay, doanh nghiệp lữ hành cần chủ động kết nối đối tác, xây dựng chương trình phù hợp với lịch bay và nhu cầu của từng thị trường khách hiện nay.

Việc bổ sung hãng khai thác trên đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và nghiên cứu khôi phục các đường bay nội địa là những nội dung đang được tỉnh chú trọng triển khai. Dù còn nhiều khó khăn, việc duy trì hiệu quả các đường bay hiện có vẫn là cơ sở quan trọng để thu hút du khách, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương. Cùng với đó, sự phối hợp giữa ngành hàng không, cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch trong quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm và chương trình du lịch phù hợp sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn, đưa Thanh Hóa trở thành lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Hoài Anh