Mexico cân nhắc dừng xuất khẩu dầu sang Cuba trước lo ngại phản ứng từ Mỹ

Ngày 24/1, Chính phủ Mexico cho biết đang xem xét khả năng tiếp tục hay chấm dứt việc cung cấp dầu cho Cuba, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện lo ngại rằng chính sách này có thể khiến Mexico đối mặt với các biện pháp đáp trả từ Mỹ.

Tàu chở dầu của Mexico đang vận chuyển nhiên liệu tinh chế cho Cuba. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, việc Venezuela ngừng xuất khẩu dầu sang Cuba sau các diễn biến nghiêm trọng hồi cuối năm ngoái đã khiến Mexico trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất còn lại cho quốc đảo Caribe vốn đang chịu tình trạng thiếu năng lượng và mất điện diện rộng. Điều này đồng thời đặt Mexico vào vị trí nhạy cảm trong quan hệ với Washington, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ không còn “dầu mỏ hay tiền bạc” chảy vào Cuba.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định nước này vẫn duy trì các chuyến hàng dầu sang Cuba theo các hợp đồng dài hạn, coi đây là hoạt động viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, theo ba nguồn tin trong chính phủ Mexico, chính sách này đang được rà soát nội bộ do lo ngại có thể làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, trong bối cảnh Mexico đang tìm cách đàm phán lại Hiệp định thương mại Bắc Mỹ (USMCA) và thuyết phục Washington về nỗ lực chống tội phạm ma túy.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Alarabiya

Các nguồn tin cho biết mọi phương án hiện vẫn được cân nhắc, từ dừng hoàn toàn, giảm khối lượng cho đến tiếp tục xuất khẩu dầu như hiện nay. Phủ Tổng thống Mexico khẳng định nước này “luôn đoàn kết với người dân Cuba”, đồng thời nhấn mạnh việc xuất khẩu dầu và thỏa thuận thuê bác sĩ Cuba là “quyết định mang tính chủ quyền”.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho rằng, Cuba đang gặp khó khăn do chính sách của chính nước này và nhắc lại quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, nguồn cung dầu cho Cuba sẽ không còn tiếp diễn. Chính phủ Cuba chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Số liệu do Tập đoàn dầu khí quốc doanh Pemex công bố cho thấy, trong chín tháng đầu năm ngoái, Mexico đã xuất khẩu trung bình hơn 19.000 thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế mỗi ngày sang Cuba, với tổng giá trị ước tính khoảng 400 triệu USD.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters