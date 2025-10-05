Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Nguyễn Lương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Sáng 05/10, Hệ thống Y tế Medic phối hợp với Chùa Hồi Long và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến tổ chức chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” lần thứ II.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Sáng 05/10, Hệ thống Y tế Medic phối hợp với Chùa Hồi Long và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến tổ chức chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” lần thứ II.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo cộng đồng.

Chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” do Hệ thống Y tế Medic phối hợp với các đơn vị tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023 với mục đích kêu gọi mọi người cùng tham gia đi bộ, rèn luyện sức khỏe, đồng thời vận động quyên góp, gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào mỗi dịp Tết Trung thu.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống y tế Medic chia sẻ: Chương trình đi bộ ngày hôm nay không chỉ là một hoạt động thể chất, giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, mà còn là một hành trình của trái tim thiện nguyện, là cách chúng ta hoàn thiện bản thân, lan tỏa những điều tốt đẹp và xây dựng một xã hội nhân văn hơn".

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Không chỉ tham gia đi bộ, rèn luyện sức khỏe, mọi người tham dự còn góp phần gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Niềm vui của người dân khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống y tế Medic tham gia đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”.

Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” đã lan tỏa trong cộng đồng, được đông đảo người dân hưởng ứng và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Chương trình năm nay thu hút 500 người tham gia đi bộ với cự ly 1.500m, bắt đầu từ Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đến Đảng ủy xã Hoằng Tiến.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Toàn cảnh chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ" lần thứ II.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia ủng hộ của đông đảo người tham dự.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tham gia ủng hộ tại chương trình.

Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống y tế Medic cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự chương trình.

Từ nguồn kinh phí tài trợ chính của Hệ thống Y tế Medic và sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ và Nhân dân, chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” năm nay đã quyên góp được số tiền 100 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này sẽ được ban tổ chức trao tặng đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đêm Gala “Trung thu cho em” được tổ chức tại Chùa Hồi Long vào buổi tối cùng ngày.

Nguyễn Lương

Từ khóa:

#Hạnh phúc #Từ thiện #MTTQ #Chương trình #xã Hoằng Thanh #xã Hoằng Tiến #trẻ em có hoàn cảnh khó khăn #Chính quyền địa phương #Y tế #Hải Tiến

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sức trẻ vì cộng đồng

Sức trẻ vì cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc và ghi đậm dấu ấn, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ.
Cảnh giác trước đa cấp biến tướng manh nha trở lại

Cảnh giác trước đa cấp biến tướng manh nha trở lại

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng đã bị đẩy lùi sau nhiều chiến dịch mạnh tay của lực lượng chức năng, nhưng thời gian gần đây các dấu hiệu “đa cấp biến tướng” lại đang manh nha trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn trên phạm vi cả nước.
Đổi thay ở Chung Sơn

Đổi thay ở Chung Sơn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đường giao thông được nâng cấp giúp người dân bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, Chung Sơn trở thành bản đầu tiên của xã hoàn thành XDNTM và...
Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long