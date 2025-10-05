Medic đồng hành cùng bước chân từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”

Sáng 05/10, Hệ thống Y tế Medic phối hợp với Chùa Hồi Long và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến tổ chức chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” lần thứ II.

Chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo cộng đồng.

Chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” do Hệ thống Y tế Medic phối hợp với các đơn vị tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023 với mục đích kêu gọi mọi người cùng tham gia đi bộ, rèn luyện sức khỏe, đồng thời vận động quyên góp, gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào mỗi dịp Tết Trung thu.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống y tế Medic chia sẻ: Chương trình đi bộ ngày hôm nay không chỉ là một hoạt động thể chất, giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, mà còn là một hành trình của trái tim thiện nguyện, là cách chúng ta hoàn thiện bản thân, lan tỏa những điều tốt đẹp và xây dựng một xã hội nhân văn hơn".

Chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Không chỉ tham gia đi bộ, rèn luyện sức khỏe, mọi người tham dự còn góp phần gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Niềm vui của người dân khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống y tế Medic tham gia đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ”.

Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” đã lan tỏa trong cộng đồng, được đông đảo người dân hưởng ứng và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Chương trình năm nay thu hút 500 người tham gia đi bộ với cự ly 1.500m, bắt đầu từ Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đến Đảng ủy xã Hoằng Tiến.

Toàn cảnh chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ" lần thứ II.

Chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia ủng hộ của đông đảo người tham dự.

Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến tham gia ủng hộ tại chương trình.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống y tế Medic cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự chương trình.

Từ nguồn kinh phí tài trợ chính của Hệ thống Y tế Medic và sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ và Nhân dân, chương trình đi bộ từ thiện “Vì hạnh phúc trẻ thơ” năm nay đã quyên góp được số tiền 100 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này sẽ được ban tổ chức trao tặng đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đêm Gala “Trung thu cho em” được tổ chức tại Chùa Hồi Long vào buổi tối cùng ngày.

Nguyễn Lương