Máy hút ẩm kiêm lọc không khí - giải pháp kép cho những ngày mưa ẩm

Mưa ẩm kéo dài làm gia tăng nhu cầu kiểm soát độ ẩm và chất lượng không khí, thúc đẩy xu hướng sử dụng thiết bị hai trong một. Máy hút ẩm kiêm lọc không khí được nhiều khách hàng quan tâm trong những năm gần đây trong việc bảo vệ sức khỏe và kiểm soát độ ẩm.

Khi mùa mưa mang theo cả ẩm lẫn cảm giác ngột ngạt

Tại Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ, những đợt mưa kéo dài thường khiến sinh hoạt trong nhà thay đổi rõ rệt. Cửa sổ ít mở để tránh mưa tạt, quần áo phải chuyển vào phơi trong phòng, chăn ga và đồ vải lâu khô hơn. Khi không gian phải đóng kín trong nhiều giờ, cảm giác ẩm bí cũng trở nên rõ rệt hơn, kéo theo mùi ẩm trên quần áo, rèm cửa, sofa và các vật dụng bằng vải. Đây cũng là lúc bụi, mùi và chất lượng không khí trong phòng trở thành mối quan tâm song song với câu chuyện chống ẩm.

Nhu cầu trong mùa mưa không còn đơn thuần là “hút bớt nước trong không khí” mà là thiết bị “2 trong 1”. Nhiều gia đình còn mong muốn căn phòng vừa khô thoáng, vừa hạn chế mùi khó chịu và hỗ trợ lọc bụi mịn trong không gian kín. Khi nhu cầu của khách hàng cấp thiết, máy hút ẩm có kèm lọc không khí trở thành một sự lựa chọn đáng chú ý hơn so với việc chỉ tập trung vào một chức năng.

Máy hút ẩm kiêm lọc không khí: hai nhu cầu được xử lý trong một thiết bị

Không tách riêng chuyện chống ẩm và làm sạch không khí, thiết bị 2 trong 1 sẽ đưa hai nhu cầu này về cùng một giải pháp. Một bên kiểm soát lượng hơi nước dư thừa, một bên tiếp tục xử lý chất lượng luồng khí trước khi trả lại không gian sống.

Máy hút ẩm kiêm lọc không khí có thể hình dung như một “trạm xử lý” cho không khí trong phòng. Khi luồng khí ẩm được hút vào máy, không khí sẽ đi qua hệ thống lọc ngay tại cửa hút để hỗ trợ giảm mùi, giữ lại bụi bẩn và một số tạp chất. Phần hơi nước dư thừa tiếp tục được tách ra, dẫn trực tiếp ra ngoài hoặc gom về bình chứa. Cuối cùng, phòng bạn nhận lại không khí khô thoáng, dễ chịu hơn, thay cho cảm giác ẩm bí thường bám trong những ngày mưa kéo dài. Với nguyên lý đó, thiết bị vừa giải quyết cái “ẩm” dễ cảm nhận bằng sàn nhà, chăn ga, quần áo, vừa hướng đến phần “khí” khó nhìn thấy nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác dễ chịu trong không gian sống.

Sự kết hợp này khiến thiết bị trở nên linh hoạt hơn so với máy hút ẩm thông thường. Thay vì xem đây đơn thuần là chiếc máy hút ẩm được “gắn thêm” chức năng lọc khí, máy hút ẩm kiêm lọc không khí là giải pháp kép, xử lý đồng thời hai bài toán quan trọng của không gian sống: độ ẩm và chất lượng không khí mùa mưa.

Chọn máy hút ẩm kiêm lọc khí thế nào cho đúng nhu cầu?

Mỗi không gian sẽ có mỗi vấn đề khác nhau: nơi cần công suất hút ẩm cao, nơi cần giảm mùi, nơi lại cần thêm lọc bụi kỹ hơn. Vì vậy, lựa chọn phù hợp nên dựa trên đúng nhu cầu sử dụng thay vì chỉ nhìn vào công suất.

Nếu đang phân vân chưa biết mình nên chọn máy nào cho phù hợp, bạn có thể tham khảo các mẫu đa nhiệm dưới đây.

Kosmen KM-25N là cái tên đáng chú ý đầu tiên, phù hợp cho những ai đang cần một thiết bị xử lý ẩm được có khả năng hút ẩm và khử mùi hiệu quả. Với công suất 25 lít/ngày, máy giúp xử lý độ ẩm hiệu quả cho không gian 55-95 m2. Theo thông tin của hãng, sự kết hợp của màng lọc thô, than hoạt tính và ion âm cũng hỗ trợ giữ bụi lớn, giảm mùi khó chịu thường xuất hiện trong phòng đóng kín mùa mưa. Ngoài ra, Kosmen KM-25N còn thêm tiện ích sấy quần áo, Wi-Fi, đèn màu báo độ ẩm và với độ ồn ≤42 dB(A), phù hợp cả khi đặt trong phòng ngủ.

Tiếp theo là Kosmen KM-30N, giải pháp kép được thể hiện rõ hơn ở khả năng hút ẩm mạnh song song với lọc khí chuyên sâu. Công suất 30 lít/ngày giúp máy kiểm soát độ ẩm cho không gian 70-105 m2. Đặc biệt, hệ thống lọc Thô - HEPA H13 - than hoạt tính và ion âm hỗ trợ giữ bụi lớn, lọc các hạt bụi nhỏ hơn, bụi mịn và giảm mùi khó chịu. Kosmen KM-30N nâng cấp, phù hợp với phòng rộng, gia đình quan tâm nhiều hơn đến bụi mịn, chất lượng không khí. Máy còn có sấy quần áo, Wi-Fi, bình chứa 5 lít, thuận tiện khi sử dụng thường xuyên trong không gian sống.

Nếu cần công suất cao hơn mà vẫn muốn giữ đầy đủ khả năng lọc khí chuyên sâu, cùng tiện ích đi kèm, Kosmen ECO-35E là lựa chọn đáng chú ý. Máy đạt công suất 35 lít/ngày cho phạm vi sử dụng 70-105 m2, đồng thời được tích hợp đủ 3 cấp lọc gồm màng lọc thô, HEPA H13, than hoạt tính và ion âm hỗ trợ lọc bụi thô, bụi mịn, giảm mùi trong không khí. So với Kosmen KM-30N, Kosmen ECO-35E còn có mức giá dễ tiếp cận hơn, tạo lợi thế rõ rệt cho người dùng muốn tăng công suất hút ẩm, giữ trọn khả năng lọc khí mà vẫn tối ưu chi phí sử dụng.

Chọn giải pháp kép, một lựa chọn đúng, hai công năng trọn vẹn. Tham khảo thêm các dòng máy hút ẩm kiêm lọc khí tại www.kosmen.com.vn để được tư vấn sản phẩm phù hợp cho ngôi nhà của bạn.