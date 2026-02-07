Mang phồn thịnh đến khách hàng

Với mục tiêu mang phồn thịnh đến khách hàng, nhiều năm qua các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo Agribank Nam Thanh Hóa đã trao quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh.

Để văn hóa doanh nghiệp trở thành sức mạnh nội lực trong kinh doanh, các chi nhánh Agribank chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường văn hóa theo một chuẩn mực thống nhất chung trong toàn hệ thống nhằm tạo nên bản sắc văn hóa Agribank: Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả và đặc trưng - Gắn kết, thân thiện, nghĩa tình, địa phương, tam nông. Đây cũng chính là chuẩn mực mà mỗi nhân viên Agribank lấy làm phương châm làm việc để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các ngân hàng cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh với thái độ phục vụ, giao tiếp luôn niềm nở, thân thiện, gần gũi, trân trọng lắng nghe ý kiến của khách hàng; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch trong thẩm định xét duyệt khoản vay, giải ngân vốn vay... Nhờ đó, đến đầu tháng 1/2026 tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn đạt 59.700 tỷ đồng, tăng 7.474 tỷ đồng, tốc độ tăng 12%, chiếm 31% thị phần. Tổng dư nợ cho vay đạt 74.300 tỷ đồng, tăng 8.079 tỷ đồng, tốc độ tăng 12%, chiếm 29% thị phần. Nguồn vốn tập trung chủ yếu phục vụ các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh và XDNTM. Tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, các ngân hàng đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Lê Văn Hùng, một trong những khách hàng thân thiết của Agribank Nông Cống - Nam Thanh Hóa, chia sẻ: “Nhiều ngân hàng đến tiếp thị vay vốn với nhiều gói vay, lãi suất, quà tặng hấp dẫn, nhưng tôi vẫn tin tưởng và gắn bó với Agribank”.

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, các chi nhánh Agribank còn được người dân ghi nhận bởi những đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Trong năm 2025, các ngân hàng đã tài trợ hơn 40 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội như tài trợ xây dựng 2 cơ sở giáo dục phổ thông 14 tỷ đồng; tài trợ chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát 15 tỷ đồng và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, các ngân hàng đã tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Những đóng góp tích cực của các chi nhánh Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã được ghi nhận và biểu dương: nhiều năm liên tục 3 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc top dẫn đầu trong phong trào thi đua của khu vực và toàn hệ thống Agribank; nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua. Năm 2025, với kết quả hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, cả 3 chi nhánh tiếp tục thuộc top dẫn đầu trong phong trào thi đua của toàn hệ thống Agribank...

Với hệ thống mạng lưới Agribank rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến, triết lý kinh doanh “Mang phồn thịnh đến khách hàng” và bản sắc văn hóa Agribank “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với khách hàng, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh gắn với lợi ích của người dân. Qua đó, tạo nên hình ảnh đẹp về một ngân hàng luôn hướng về cộng đồng và vì sự phát triển của tỉnh.

Để phát huy vai trò chủ lực đầu tư phát triển tam nông, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, tập trung mở rộng tín dụng có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực; cam kết tiếp tục chủ động, chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bài và ảnh: Đức Thanh