Lương Sơn: Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh gắn với phát triển kinh tế

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Lương Sơn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và cải thiện đời sống của người dân.

Lãnh đạo xã Lương Sơn thăm hỏi trao quà cho người dân trên địa bàn sau cơn bão số 5.

Xã Lương Sơn là đơn vị hành chính của tỉnh không thực hiện sắp xếp, giữ nguyên hiện trạng do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định. Việc giữ nguyên xã đã phản ánh tầm quan trọng của vùng đất này trong việc duy trì sự ổn định về hành chính, văn hóa và quốc phòng- an ninh. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, những năm qua Đảng bộ xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy xã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tới cán bộ, đảng viên, thông qua việc phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt với các chi bộ nhằm nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế địa phương, đầu các năm Đảng ủy xã đều ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chú trọng nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong mọi lĩnh vực, tạo sức lan tỏa, thu hút quần chúng Nhân dân tham gia thực thiện các phong trào thi đua. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách theo dõi chi bộ kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tổ chức vận động người dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh như dồn đổi, tích tụ đất đai; XDNTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp...

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy xã, sự triển khai chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của chính quyền về phát triển kinh tế, đã phát huy tính tích cực, chủ động vươn lên của người dân trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bà con tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các cây, con giống mới vào sản xuất, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Lãnh đạo xã Lương Sơn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho gia đình ông Vi Đình Cự, thôn Trung Thành.

Đến nay, toàn xã có 30 trang trại chăn nuôi theo quy mô nhỏ và vừa; nhiều mô hình hiệu quả kinh tế cao, đang được nhân rộng như nuôi lợn nái đen sinh sản; trồng mía nguyên liệu quy mô 277ha; trồng Sachi quy mô 10ha; dưa vàng trong nhà lưới quy mô 2ha... Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, từ năm 2020 đến nay toàn xã trồng được 1.267,3ha rừng trồng gỗ lớn (trồng lại rừng sau khai thác) và trên 20.000 cây trồng phân tán các loại, nâng tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 61,2%. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng mạnh, toàn xã có 255 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 23 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 232 hộ kinh doanh cá thể với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu như lương thực, thực phẩm, giống cây trồng, phân bón, dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh gắn với phát triển kinh tế, xã Lương Sơn từng bước tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm xuống còn 1%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào các nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông liên thôn và giao thông nội thôn, hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Thanh Huê