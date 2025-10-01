Lũ trên các sông của Thanh Hóa đã đạt đỉnh, độ rủi ro thiên tai cảnh báo cấp 3

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, lũ trên các sông của Thanh Hóa đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao, riêng sông Chu, hạ lưu sông Bưởi tại Kim Tân đang lên.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, lũ trên các sông của Thanh Hóa đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao, riêng sông Chu, hạ lưu sông Bưởi tại Kim Tân đang lên.

Ảnh minh họa.

Mực nước lúc 01h ngày 01/10/2025 tại một số trạm như sau:

Trên sông Yên tại Chuối là 3.94m, trên BĐ3 là 0.44m;

Trên sông Mã tại Lý Nhân là 11.07m, trên BĐ2 là 0.07m, tại Giàng là 5.88m, trên BĐ2 là 0.38m;

Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 10.51m, trên BĐ3 là 0.51m.

Trên sông Lèn tại Lèn là 6.19m, trên BĐ3 là 0.19m;

Trên sông Bưởi tại Kim Tân là 14.26m, trên BĐ3 là 2.26m.

Trên sông Chu tại Bái Thượng là 16.51m trên BĐ2 là 0.01m, tại Xuân Khánh là 7.85m dưới BĐ1 là 1.15m.

Dự báo trong 24h tới:

Mực nước lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân còn lên một ít và dao động ở mức đỉnh. Mực nước đỉnh lũ tại Kim Tân có khả năng ở mức 14.40m (sáng sớm nay) trên BĐ3 là 2.40m, ở mức cao hơn mức lũ lịch sử tháng 10/2007 (Hls: 14.25m).

Mực nước sông Cầu Chày tại Xuân Vinh lên trở lại và có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn lũ lịch sử năm 2017 (Hls: 10.91m);

Mực nước các trạm hạ lưu sông Mã (tại Lý Nhân, Giàng), và sông Lèn, sông Yên (tại Chuối) tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao (BĐ2 – BĐ3);

Mực nước lũ các trạm trung thượng lưu sông Chu (Cửa Đạt, Bái Thượng) dao động ở mức BĐ2 – BĐ3, hạ lưu sông Chu tại Xuân Khánh ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven các sông trong tỉnh.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi đặc biệt tại các xã: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, xã Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, xã Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

LP

#Thanh hóa #Xã Ngọc Lặc #Cảnh báo #Mực nước #sông Chu #Khí tượng thủy văn #Rủi ro #xã Mường Lát #Sông Mã #Mường Chanh

