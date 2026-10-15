Lộ trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng đến năm 2030

Đảm bảo an toàn cháy nổ tại doanh nghiệp Doanh nghiệp 08:30 15/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - 9 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận 2.255 vụ cháy, nổ, tổng thiệt hại tài sản ước tính lên đến 673 tỷ đồng. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kho xưởng của doanh nghiệp tập trung nhiều thiết bị điện công suất cao, vật liệu dễ cháy...

Giảm tình trạng phải kê khai, cung cấp thông tin nhiều lần Xây dựng Đảng 07:30 15/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trên hệ thống, các cơ quan hành chính phải chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu để giải quyết thủ tục. Đây là hướng chuyển đổi đang được Thanh Hóa đẩy mạnh nhằm giảm phiền hà cho người dân,...