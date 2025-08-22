Liên hợp quốc công bố lộ trình đưa Libya tới các cuộc bầu cử

Ngày 21/8, Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya, bà Hanna Serwaa Tetteh, đã công bố lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại quốc gia Bắc Phi này.

Binh sỹ gác trên đường phố tại Zawiya, Libya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Tetteh - đồng thời là Trưởng Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya - nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng tiến trình chính trị cần tập trung vào việc bảo đảm tổ chức tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế thông qua cách tiếp cận tuần tự.”

Bà đề xuất lộ trình dựa trên 3 trụ cột: xây dựng một khuôn khổ bầu cử khả thi về kỹ thuật và chính trị nhằm tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội; thống nhất các thể chế thông qua việc thành lập chính phủ thống nhất mới; và đối thoại có cấu trúc, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của người dân Libya để xử lý các vấn đề then chốt.

Theo bà Tetteh, kế hoạch sẽ được triển khai từng bước, gắn với các mốc cụ thể để hướng tới tổng tuyển cử. Bà cho biết có thể cần “khoảng 12-18 tháng để hoàn tất lộ trình và tổ chức bầu cử.”

Các bước cụ thể gồm nâng cao năng lực của Ủy ban Bầu cử quốc gia và sửa đổi khuôn khổ pháp lý, Hiến pháp cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Bà thừa nhận tiến trình sẽ gặp nhiều thách thức, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế hỗ trợ.

Cùng ngày, Thủ tướng Libya Abdul-Hamid Dbeibah hoan nghênh báo cáo của bà Tetteh, nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề liên quan đến luật bầu cử cần là ưu tiên hàng đầu trong lộ trình mới.

Ông cho biết luật bầu cử đã trở thành rào cản chính cản trở tiến trình bầu cử từ năm 2021.

Libya rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị và an ninh nghiêm trọng kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011.

Quốc gia giàu tài nguyên năng lượng này bị chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại thủ đô Tripoli, và chính quyền ở miền Đông do lực lượng của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Năm 2020, một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập tại Libya sau khi lực lượng của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đẩy lùi cuộc tấn công của các chiến binh do Tướng Haftar chỉ huy nhằm vào thủ đô Libya.

Dù bạo lực đã phần nào lắng xuống trong một số thời điểm nhất định nhưng rạn nứt chính trị sâu sắc vẫn tiếp tục làm suy yếu các nỗ lực hướng tới các cuộc bầu cử quốc gia và thiết lập hòa bình lâu dài ở nước này./.

Theo TTXVN