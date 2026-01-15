Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen tiếp tục rơi vào bất ổn

Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng ổn định mong manh tại Yemen đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, trong bối cảnh bất ổn an ninh gia tăng, tiến trình chính trị đình trệ và các hoạt động cứu trợ nhân đạo bị cản trở nghiêm trọng, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh đói nghèo, bệnh tật và di cư.

Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an ngày 14/1. Ảnh: UN

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an ngày 14/1, Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg cho biết những diễn biến chính trị và an ninh gần đây, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam, cho thấy tình hình có thể nhanh chóng đảo chiều nếu không có một tiến trình chính trị toàn diện và bao trùm. Dù căng thẳng quân sự đã phần nào hạ nhiệt trong những ngày gần đây, ông nhấn mạnh an ninh vẫn hết sức mong manh, cảnh báo rằng tương lai của miền Nam Yemen không thể được quyết định bằng vũ lực hay bởi bất kỳ một bên đơn lẻ nào.

Theo ông Grundberg, áp lực kinh tế ngày càng trầm trọng, bao gồm lạm phát, nợ lương kéo dài và đồng nội tệ mất giá, đang trực tiếp làm suy kiệt khả năng chống chịu của các hộ gia đình Yemen.

Cùng quan điểm, Giám đốc lĩnh vực nhân đạo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA), ông Ramesh Rajasingham, cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen đang xấu đi nhanh chóng khi nhu cầu cứu trợ gia tăng trong khi khả năng tiếp cận và nguồn tài trợ ngày càng thu hẹp. OCHA dự báo hơn 18 triệu người Yemen, tương đương một nửa dân số, sẽ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong thời gian tới, trong đó hàng chục nghìn người có nguy cơ đối mặt với nạn đói ở mức thảm khốc.

Khủng hoảng nhân đạo tại Yemen vượt tầm kiểm soát. Ảnh: UN

Hệ thống y tế Yemen cũng đang trên bờ vực sụp đổ, với hơn 450 cơ sở y tế đã phải đóng cửa. Chỉ khoảng hai phần ba trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, khiến hàng triệu em đối mặt nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm như sởi, bạch hầu, tả và bại liệt.

Các nỗ lực nhân đạo hiện còn bị cản trở nghiêm trọng do lực lượng Houthi tiếp tục giam giữ 73 nhân viên Liên Hợp Quốc, làm hạn chế hoạt động cứu trợ tại những khu vực tập trung tới 70% nhu cầu nhân đạo của cả nước.

Vân Bình

Nguồn: UN