Lebanon đề nghị Mỹ thúc đẩy Israel chấm dứt các cuộc tấn công

Ngày 15/10, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đề nghị Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon và thực hiện những cam kết trong thỏa thuận khung giữa hai bên. Ông Aoun đồng thời cho biết, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự đang chậm lại do những diễn biến khu vực, quốc tế và cuộc bầu cử tại Israel, song các cuộc tiếp xúc vẫn tiếp diễn.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Lebanon, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Aoun đề nghị Washington thúc đẩy Israel ngừng hoạt động san gạt đất đai, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận đồng ruộng và chấm dứt các hành động nhằm vào họ.

Nhà lãnh đạo Lebanon cho biết quân đội và lực lượng an ninh nước này đang thực hiện các quyết định của chính phủ, trong đó có thu giữ vũ khí, đạn dược, ngăn chặn hoạt động phô trương vũ khí và đấu tranh chống buôn lậu. Ông cũng khẳng định các cơ quan tư pháp đang xử lý những vụ việc được chuyển đến và sẽ không khoan nhượng với các đối tượng chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Phát biểu với sinh viên ngành truyền thông ngày 15/10, Tổng thống Aoun nhấn mạnh không có lựa chọn thứ ba giữa chiến tranh và đàm phán. Ông cho biết các cuộc tiếp xúc do Đại sứ Lebanon tại Washington Nada Mouawad và chính quyền Mỹ thúc đẩy vẫn được duy trì, hướng tới chấm dứt chiến sự, bảo đảm Israel rút quân, tái thiết miền Nam, đưa tù nhân và người phải di dời trở về, đồng thời ngăn xung đột lan rộng ra toàn lãnh thổ.

Đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel bắt đầu ngày 14/4 tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ. Ngày 26/6, hai bên ký khuôn khổ thỏa thuận, đề cập việc Israel rút quân từng bước và triển khai quân đội Lebanon tại các khu vực được bàn giao. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn.

Theo giới chức Lebanon, kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4.386 người thiệt mạng, 12.413 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tình hình kéo dài đang gây sức ép lớn lên nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng.

Lê Hà.