Lấy việc đầu tư vốn tín dụng phát triển tam nông làm nhiệm vụ trọng tâm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn kiên định với sứ mệnh “tam nông”, lấy việc đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ dân, HTX, doanh nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế và XDNTM của địa phương.

Agribank Nam Thanh Hóa vinh dự được Agribank Việt Nam tặng Giấy khen đơn vị xuất sắc đoạt giải nhì toàn hệ thống Agribank năm 2025.

Một trong những mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả là mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của gia đình anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Xuân Du. Năm 2023, anh Tuấn được Agribank Như Thanh - Nam Thanh Hóa cho vay vốn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Nguồn vốn vay với lãi suất thấp đã giúp anh có điều kiện đầu tư mua cây giống, lắp đặt hệ thống nhà màng, tưới nước nhỏ giọt. Đến nay, trang trại của anh đã có hơn 2.000 gốc nho cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Tuấn cho biết: “Để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi rất nhiều vốn. Trang trại chúng tôi cũng đã tiếp cận nguồn vốn này từ ngân hàng nông nghiệp, quá trình vay vốn làm thủ tục rất đơn giản, cán bộ ngân hàng tạo điều kiện rút ngắn thời gian, thủ tục để mở rộng quy mô”.

Mục tiêu hàng đầu của Agribank Nam Thanh Hóa là đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, kịp thời, chi phí hợp lý, giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Agribank Nam Thanh Hóa đã tập trung đầu tư tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các lĩnh vực ưu tiên. Để việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, Agribank Nam Thanh Hóa luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa những chính sách phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng vào cuộc sống. Tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân,

Agribank Nam Thanh Hóa đã và đang có những đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngân hàng đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong đó đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi tiền vay, tiếp tục cho vay mới... hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó, tạo lực bẩy tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn tín dụng từ Agribank đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng diện tích trồng chè, cây ăn quả, nuôi trồng thủy, hải sản; phát triển đàn trâu, bò, đầu tư trồng cây dược liệu quý... Nhiều HTX có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị chế biến nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ đó, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, hiệu quả lớn nhất từ nguồn vốn Agribank chính là giúp bà con thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng mô hình mới, tạo sinh kế bền vững, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của tỉnh. Tính đến đầu tháng 1/2025, tổng dư nợ của Agribank Nam Thanh Hóa đạt 20.964 tỷ đồng, tăng 2.449 tỷ đồng và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nguồn vốn đã tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, như: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; chế biến hàng xuất khẩu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Không chỉ dừng lại ở việc giải ngân, ngân hàng còn chú trọng đồng hành, tư vấn và giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng vốn. Cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật, nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho bà con. Nguồn vốn của ngân hàng đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thác tiềm năng tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập và đời sống.

Với những nỗ lực không ngừng, vừa qua, Agribank Nam Thanh Hóa vinh dự được Agribank Việt Nam tặng giấy khen cho đơn vị xuất sắc đoạt giải nhì toàn hệ thống Agribank năm 2025. Kiên định mục tiêu phục vụ tam nông, thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa cam kết tiếp tục chủ động, bố trí đủ vốn, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, áp dụng các gói vay linh hoạt, lãi suất phù hợp, thời hạn vay theo chu kỳ sản xuất, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và yên tâm đầu tư; đặc biệt là mở rộng mạng lưới và dịch vụ lưu động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương