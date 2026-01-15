Hotline: 0822.173.636   |

Lào được bình chọn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ấn phẩm du lịch uy tín hàng đầu thế giới TravelPulse đã bình chọn Lào là một trong những điểm đến tốt nhất dành cho du khách năm 2026.

Điểm du lịch Cánh đồng Chum tại Xiengkhouang, Lào. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Kết quả này được đưa ra bởi hội đồng gồm các chuyên gia và nhà tư vấn du lịch quốc tế.

Việc lựa chọn không dựa trên xu hướng mạng xã hội hay ý kiến của những “người có ảnh hưởng,” mà xuất phát từ khảo sát chuyên sâu của các nhà tư vấn du lịch chuyên nghiệp và các chuyên gia trong ngành, những người có nhiều năm kinh nghiệm đánh giá chất lượng dịch vụ và các xu hướng phát triển mới của du lịch toàn cầu.

Bên cạnh Lào, danh sách các quốc gia được vinh danh còn có Ai Cập, Jamaica, Bồ Đào Nha, Mexico, Belize và Panama.

Ông Duncan Greenfield-Turk, nhà sáng lập công ty Global Travel Moments, chia sẻ “Lào là một trong những bí mật được giữ kín nhất của Đông Nam Á. Năm 2026 sẽ là thời điểm Lào bắt đầu thu hút những du khách sành điệu, nhờ khả năng kết nối khu vực thuận tiện hơn cùng hệ thống khách sạn sang trọng đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giữ được không gian yên tĩnh.”

Theo các chuyên gia, những yếu tố giúp Lào nổi bật bao gồm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với dòng sông Mekong hùng vĩ và cảnh quan núi non tráng lệ; di sản văn hóa đa dạng, thể hiện qua kiến trúc thuộc địa Pháp độc đáo và hệ thống chùa chiền Phật giáo phong phú; trải nghiệm du lịch chân thực, không chịu áp lực quá tải du khách; cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện với khả năng kết nối tốt hơn trong khu vực; cùng hệ thống lưu trú đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn tôn trọng và gìn giữ bản sắc địa phương.

Sự công nhận từ cộng đồng du lịch quốc tế không chỉ khẳng định giá trị của các kỳ quan thiên nhiên và di sản văn hóa đặc sắc của Lào, mà còn mở ra cơ hội quan trọng để quốc gia này phát triển du lịch bền vững, qua đó mang lại lợi ích kinh tế thiết thực về cho người dân ở mọi tầng lớp./.

Theo TTXVN

