Lãnh tụ Iran Ali Khamenei được cho là đã chuyển tới nơi trú ẩn đặc biệt

Một trang tin đối lập Iran cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đã chuyển tới một cơ sở trú ẩn đặc biệt dưới lòng đất tại Tehran, trong bối cảnh giới chức quân sự và an ninh nước này đánh giá nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công từ Mỹ đang gia tăng.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Theo Iran International – hãng truyền thông có trụ sở ở nước ngoài và được xem là thân phe đối lập – quyết định trên được đưa ra sau khi các cơ quan an ninh Iran cảnh báo về khả năng leo thang căng thẳng quân sự. Nguồn tin này không nêu rõ thời điểm cụ thể cũng như mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa được đề cập.

Báo cáo cũng cho rằng ông Masoud Khamenei, một trong các con trai của Lãnh tụ Tối cao, hiện đang đảm nhiệm việc điều hành thường nhật Văn phòng Lãnh tụ, đồng thời đóng vai trò là kênh liên lạc chính với các cơ quan điều hành của chính phủ Iran. Thông tin này chưa được xác nhận bởi các nguồn chính thức từ phía Tehran.

Cho đến nay, chính quyền Iran chưa đưa ra bình luận công khai về nội dung của báo cáo trên. Các cơ quan chức năng Mỹ cũng chưa có phản ứng chính thức liên quan tới những thông tin về nguy cơ tấn công được đề cập trong bài viết.

Trong khi đó, các quan chức quân sự cấp cao của Iran tuyên bố nước này đang trong trạng thái sẵn sàng cao, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Tehran và Washington có thể tiếp tục gia tăng.

Truyền thông Iran cho rằng, căng thẳng hiện nay gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo có thể hành động cứng rắn hơn đối với Tehran. Mỹ cũng được cho là đã tăng cường hiện diện quân sự tại Vùng Vịnh, động thái mà Iran coi là gây sức ép chiến lược. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố các bước đi này chỉ nhằm bảo đảm khả năng ứng phó nếu lợi ích của Mỹ bị đe dọa.

Bình luận về các tuyên bố từ Washington, lãnh đạo Lực lượng Không quân – Vũ trụ thuộc IRGC và Hải quân IRGC nhấn mạnh, Iran sẽ có phản ứng tương xứng nếu bị tấn công. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cho rằng các biện pháp gây sức ép từ bên ngoài sẽ không mang lại kết quả mong muốn.

Biểu tình gây bạo loạn tại Iran. Ảnh: AP

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran đã chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” và coi bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước này là sự leo thang nghiêm trọng. Các quan chức Iran đồng thời khẳng định, năng lực tên lửa và phòng thủ của nước này đã được củng cố so với năm ngoái, đồng thời cảnh báo các hệ lụy khu vực và toàn cầu nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Lê Hà.

Nguồn: Iran International, AP