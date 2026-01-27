Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số ở Thượng Ninh

Với sự quyết tâm cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Thượng Ninh từng bước tháo gỡ các khó khăn, tạo chuyển biến mới trong thực hiện chuyển đổi số, mang đến nhiều lợi ích cho người dân.

Đoàn viên thanh niên xã Thượng Ninh hướng dẫn người dân cách sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngay từ khi xã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới, Đảng ủy xã đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với trách nhiệm của tập thể Thường trực Đảng ủy, UBND và người đứng đầu. Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của xã sớm được thành lập; kế hoạch triển khai được ban hành với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, giải quyết căn cơ từng vấn đề trong bài toán chuyển đổi số, gắn với triển khai đồng bộ cải cách hành chính, Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”. Xã thiết lập 22 tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân tiếp cận kỹ năng, dịch vụ số và thực hành chuyển đổi số. Với nhiều nỗ lực và cách làm linh hoạt, các tổ công nghệ số cộng đồng đã tích cực hỗ trợ người dân, giúp lan tỏa công nghệ số đến mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Thôn Đồng Tâm có 186 hộ dân với 945 người, thời gian qua thôn đẩy mạnh tuyên truyền các lợi ích của việc chuyển đổi số đến người dân; tổ công nghệ số được thành lập với sự tham gia của trưởng thôn, thành viên tổ an ninh và chi hội phụ nữ, cùng sự góp sức của đoàn thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh.

“Được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn sử dụng các tiện ích công nghệ, tôi thấy rất hiệu quả. Nhiều công việc trước đây phải đến tận nơi thì bây giờ ở nhà cũng có thể làm được, giảm được thời gian đi lại cho người dân; nhất là các thông tin được cập nhật nhanh chóng, người dân nắm bắt kịp thời lịch họp thôn thông qua nhóm zalo”, ông Nguyễn Văn Tâm ở thôn Đồng Tâm chia sẻ.

Còn trưởng thôn Đồng Tâm Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Nhiều người dân đã bắt đầu quen với việc sử dụng điện thoại để thanh toán các giao dịch thay vì dùng tiền mặt như trước kia. Chuyển đổi số còn giúp ích cho chính quyền trong công tác quản lý, theo dõi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi có tới 40% số hộ trong thôn lắp camera an ninh”.

Phát huy vai trò của thanh niên tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, Đoàn xã đã thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Tại 22 thôn, Đoàn xã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đúng về chuyển đổi số.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Lê Kim Tính cho biết: “Sau khi tham gia tập huấn, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ từng người dân, hướng dẫn tỉ mỉ và trả lời đầy đủ các thắc mắc. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2, hướng dẫn cách sử dụng và đăng tải thông tin trên facebook, zalo sao cho an toàn, hiệu quả, chúng tôi còn triển khai cải thiện kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cho người trung niên, cao tuổi, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các nền tảng số”.

Việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, đặc biệt trong phát triển kinh tế tại Thượng Ninh. Thời gian qua, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ số được thực hiện tại xã như: truy xuất nguồn gốc nông sản, phần mềm quản lý sản xuất, sổ tay điện tử nông hộ, quảng bá sản phẩm đặc trưng trên các sàn thương mại điện tử... Qua đó đã giúp cho người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập, từng bước hình thành kinh tế số ở nông thôn.

Phó giám đốc HTX mắc ca Thành Phát, xã Thượng Ninh Phạm Thị Thu cho biết: “Những năm gần đây, HTX đã từng bước đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, kết hợp quảng bá qua mạng xã hội và các kênh bán hàng số của địa phương. Nhờ chú trọng hình ảnh, bao bì, minh bạch thông tin về vùng trồng, quy trình sơ chế và chất lượng, sản phẩm đã tiếp cận được nhóm khách hàng tại các đô thị lớn, qua đó mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ".

Chính quyền số được triển khai sớm và đạt kết quả rõ nét, thực sự trở thành nền tảng vận hành của xã, giúp giảm áp lực cho cán bộ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức của xã thực hiện ký số và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Tất cả 433 thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai bằng bản giấy và mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu và thực hiện. Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh Lê Đức Tuấn khẳng định: “Xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong việc chuyển đổi số. Từ thực tiễn triển khai có thể khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước mà đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng xã Thượng Ninh phát triển theo hướng bền vững”.

Bài và ảnh: Anh Tuân