Lan tỏa công tác tuyên truyền đến các bản làng

Trong hành trình phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) Thanh Hóa, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được xem là điểm tựa để người dân nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền lợi và xây dựng cuộc sống bình yên. Đó không chỉ là những hội nghị, những trang tài liệu được truyền tải, mà còn là sự đồng hành kiên trì của đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với đồng bào.

Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Mông ở bản Cá Nọi, xã Pù Nhi.

Hướng về đồng bào

Năm 2025, công tác PBGDPL tiếp tục được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp, triển khai sâu rộng đến các bản làng và lan tỏa đến từng nếp nghĩ của bà con. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch tuyên truyền theo từng nhóm nội dung, từng đối tượng, từng đặc thù vùng miền. Sự linh hoạt đó giúp công tác tuyên truyền không bị dàn trải mà đi đúng trọng tâm, trọng điểm. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn là “cầu nối” quan trọng giúp các văn bản pháp luật mới được truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ.

Thời gian qua, nhiều nhóm nội dung tuyên truyền được triển khai tới vùng miền núi, đồng bào DTTS, trong đó nổi bật nhất là các chính sách dân tộc và tôn giáo; các luật liên quan trực tiếp đến đời sống như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Trẻ em; quy định về tín ngưỡng, tôn giáo và nhận diện tà đạo, đạo lạ; tuyên truyền mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Việc lựa chọn nội dung phù hợp là yếu tố quan trọng giúp người dân tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn.

Ở những bản người Mông, câu chuyện về nếp sống văn hóa trong tang lễ được quan tâm nhiều hơn cả; ở những xã biên giới, tuyên truyền về phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh biên giới lại đặc biệt thiết thực; còn tại các nhà thờ, điểm nhóm tôn giáo, bà con chú ý nhiều đến quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các thủ tục hành chính liên quan. Nhờ mở rộng hình thức tuyên truyền, từ hội nghị trực tiếp, lồng ghép trong các cuộc họp, đến đăng tải tin bài trên trang thông tin điện tử, pháp luật đến với bà con bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với điều kiện từng vùng.

Năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND xã liên quan tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách, đề án có liên quan đến nhiệm vụ PBGDPL đối với vùng DTTS&MN của tỉnh, lồng ghép tuyên truyền thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, tôn giáo tại cơ sở, trong đó chú trọng triển khai tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, thu hút 177 đại biểu tại Sơn Thủy; tổ chức 3 hội nghị giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, với hơn 575 người dự; tổ chức 2 hội nghị dành cho 219 người có uy tín; cấp phát hàng nghìn tờ báo góp phần đưa thông tin chính thống về tận thôn bản, đồng bào.

Thực hiện nội dung số 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tại các xã: Hồi Xuân, Thường Xuân, Như Xuân cho 558 đại biểu tham gia; tổ chức 3 hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh các trường dân tộc nội trú. Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền tín ngưỡng - tôn giáo với 1.486 chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm giúp nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn ngừa tà đạo, đạo lạ, giữ vững an ninh tôn giáo ngay từ cơ sở.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả

Không chỉ đơn thuần là truyền đạt văn bản, mỗi buổi tuyên truyền còn là không gian để người dân đặt câu hỏi, chia sẻ tình huống thực tế. Trong nhiều bản làng, câu chuyện về tảo hôn, ma túy, đất đai hay thủ tục tôn giáo không còn là điều xa lạ. Người dân biết hỏi, biết tìm hiểu, biết chủ động tránh vi phạm pháp luật. Nhiều mô hình tốt tiếp tục được duy trì và nhân rộng như “Bản không tảo hôn”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn bản an toàn về an ninh trật tự”. Những mô hình này cho thấy PBGDPL không chỉ mang lại hiểu biết, mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa, kỷ cương trong cộng đồng.

Ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động cơ quan, cán bộ và Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN được nâng lên; qua đó góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào DTTS&MN và của tỉnh. Tuy nhiên, công tác PBGDPL ở khu vực miền núi, vùng cao, DTTS luôn đối mặt với thách thức như đường sá xa xôi, giao thông cách trở, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều. Nhiều nơi việc tiếp cận thông tin qua internet còn hạn chế, khiến việc ứng dụng công nghệ số gặp khó. Năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục nâng cao chất lượng PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mở rộng hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các sở, ngành là thành viên Hội đồng PBGDPL. Việc lồng ghép PBGDPL trong các chương trình, dự án dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS&MN.

Những nỗ lực, dù âm thầm nhưng bền bỉ, sẽ góp phần xây dựng môi trường pháp lý an toàn, lành mạnh, giúp đồng bào tự tin hơn trong đời sống, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của miền núi Thanh Hóa. Hành trình đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL đến với từng bản làng vẫn đang được viết tiếp bằng sự kiên trì của đội ngũ cán bộ các cấp và bằng niềm tin ngày càng sáng của bà con nơi đại ngàn.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn