Kiều bào Việt tại Hàn Quốc tăng cường gắn kết, hướng về cội nguồn

Ngày 24/1, Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức họp tổng kết công tác năm 2025 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc ông Đào Tuấn Hùng phát biểu. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN)

Sự kiện có sự tham gia của các cán bộ Đại sứ quán, đại diện các bộ, ngành, toàn thể Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và đại diện các Chi hội người Việt tại các địa phương trên toàn Hàn Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ tham dự và có phát biểu tại sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao hoạt động của Tổng hội người Việt và các hội đoàn trong năm 2025.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh thành công của Tổng hội trong việc vượt qua hoàn cảnh khó khăn, kiện toàn về tổ chức, duy trì hoạt động đều đặn, tập hợp đông đảo các tầng lớp người Việt vừa đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Hàn Quốc, vừa hướng về quê hương, Tổ quốc.

Đại sứ khẳng định thành công này có được là nhờ truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo và lao động cần cù của người Việt.

Chúc mừng thành công của Tổng hội trong 2025, Đại sứ cho rằng năm 2026 đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho cộng đồng người Việt nói chung, Tổng hội người Việt nói riêng tại Hàn Quốc.

Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cần bước vào năm mới với tâm thế mới, vị thế mới và hình ảnh mới.

Tâm thế của đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, vươn mình vững bước tiến tới tương lai, vị thế của dân tộc đang vững vàng, bình đẳng sánh vai với bạn bè quốc tế, và hình ảnh của người Việt Nam mới, tự hào, đoàn kết và sáng tạo chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhắc tới hơn 350.000 người Việt đang cư trú tại Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn thể nhân dân luôn coi đây là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh mọi người Việt đang ở Hàn Quốc, không phân biệt tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh xuất thân và tình trạng cư trú đều là thành viên cộng đồng, là “con dân nước Việt, đều được khuyến khích đóng góp cho đất nước, cho quê hương, có quyền được bảo hộ theo Hiến pháp và pháp luật.”

Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Hàn Quốc, ông Đào Tuấn Hùng, đã tóm tắt hoạt động của Tổng hội năm 2025 và trình bày phương hướng, mục tiêu trọng tâm và kế hoạch hoạt động năm 2026, nêu ra mục tiêu trọng tâm, các sự kiện lớn dự kiến trong năm.

Ông Đào Tuấn Hùng nhấn mạnh cộng đồng người Việt đang ngày càng phát triển, gia tăng về số lượng và trở thành cộng đồng ngày càng có ảnh hưởng tại địa bàn.

Trong năm 2025, cùng với những khó khăn chung của kinh tế, chính trị ở xã hội sở tại, cộng đồng người Việt cũng không khỏi bị tác động. Tuy nhiên, Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, thông qua các chi hội thành viên tại các tỉnh, thành phố đã nỗ lực gắn kết, tổ chức nhiều hoạt đông phong phú, thu hút, đoàn kết người Việt, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con, cộng đồng đang sinh sống xa quê hương.

Đại diện các chi hội địa phương đã đóng góp ý kiến cho công tác hội. Các ý kiến cho thấy khát vọng vươn lên của người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Các ý kiến đều bày tỏ mong muốn của bà con được tăng cường kết nối, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống; đồng thời hưởng ứng các hoạt động hướng về cội nguồn, trở thành những cầu nối vững chắc với quê hương, đất nước./.

Theo TTXVN