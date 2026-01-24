Kiểm soát thị trường ngay từ đầu nguồn

Dịp Tết Nguyên đán luôn là cao điểm tiêu dùng trong năm, khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, hàng tiêu dùng nhanh. Sức mua tăng cao kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm. Thực tiễn cho thấy, nếu không kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu nguồn, tết rất dễ trở thành mùa “đánh quả”, gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán.

Tại Thanh Hóa, những năm gần đây, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) là nòng cốt trong công tác kiểm soát thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Với vai trò bám sát địa bàn, trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông hàng hóa, lực lượng QLTT đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ ổn định thị trường, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu nguồn.

Theo thống kê của Chi cục QLTT Thanh Hóa, trong các đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp cuối năm và tết, mỗi năm lực lượng QLTT toàn tỉnh tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh. Riêng trong các tháng cận tết, số vụ kiểm tra thường tăng từ 20 - 30% so với các thời điểm khác trong năm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính và giá trị hàng hóa vi phạm lên tới nhiều tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là công tác kiểm tra không chỉ tập trung ở khâu bán lẻ mà được triển khai mạnh ngay từ đầu nguồn như kho chứa, điểm tập kết, cơ sở sản xuất, đầu mối phân phối lớn. Các hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm nhãn mác, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, hàng nhập lậu, đặc biệt là các nhóm hàng thực phẩm chế biến, bánh kẹo, rượu bia - những mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp tết.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: “Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu chỉ kiểm tra ở chợ, cửa hàng bán lẻ thì rất khó kiểm soát triệt để. Quan điểm của lực lượng QLTT là phải kiểm soát ngay từ đầu nguồn, từ nơi sản xuất, nhập khẩu, tập kết hàng hóa. Khi hàng hóa đã được “lọc” ngay từ đầu, thị trường tết sẽ ổn định hơn, người tiêu dùng cũng được bảo vệ tốt hơn”.

Thực hiện chỉ đạo này, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ sớm, phân công rõ địa bàn, lĩnh vực cho từng đội QLTT. Các đội QLTT tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi diễn biến cung - cầu, biến động giá cả, chủ động kiểm tra đột xuất các kho hàng, cơ sở sản xuất có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý ngay khi hàng hóa chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi.

Không chỉ xử lý vi phạm, lực lượng QLTT còn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật. Trong dịp cao điểm tết, hàng nghìn lượt cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đầu cơ, găm hàng, không tăng giá bất hợp lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tạo nền tảng cho thị trường vận hành ổn định.

Theo ông Đinh Khánh Toàn, một trong những khó khăn lớn trong QLTT dịp tết là các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, nhỏ lẻ và phân tán. "Các đối tượng thường chia nhỏ hàng hóa, trà trộn hàng vi phạm vào hàng hợp pháp, vận chuyển vào thời điểm ngoài giờ hành chính. Do đó, lực lượng phải tăng cường bám sát địa bàn, đổi mới phương thức kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để kịp thời phát hiện, xử lý”, ông Toàn nhấn mạnh.

Lực lượng QLTT Thanh Hóa đã phối hợp với công an, hải quan, biên phòng, ngành y tế trong kiểm soát hàng hóa lưu thông, đặc biệt là các mặt hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó, hình thành “hàng rào” kiểm soát nhiều lớp, hạn chế tối đa nguy cơ hàng vi phạm thâm nhập thị trường dịp tết.

Cùng với lực lượng chức năng, các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn tỉnh cũng đóng vai trò tích cực trong việc giữ ổn định thị trường. Nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại chủ động tăng lượng hàng dự trữ từ 20 - 40%, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa đầu vào, cam kết bình ổn giá trong dịp tết. Điều này không chỉ giúp bảo đảm nguồn cung dồi dào mà còn góp phần hỗ trợ công tác QLTT.

Với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của lực lượng QLTT Thanh Hóa, cùng sự phối hợp của các ngành chức năng, thị trường hàng hóa dịp tết trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hơn. Qua đó, không chỉ bảo đảm nguồn cung, giá cả ổn định mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, để tết thực sự là mùa sum vầy, an tâm.

Bài và ảnh: Chi Phạm