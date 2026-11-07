Kích cầu du lịch những tháng cuối năm

Không còn là thời điểm sôi động của những bãi biển, mùa thu - đông ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang mở ra những lựa chọn trải nghiệm mới, từ khám phá cảnh quan thiên nhiên, nghỉ dưỡng sinh thái đến tìm hiểu văn hóa, lịch sử và thưởng thức ẩm thực địa phương. Nắm bắt nhu cầu này, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã, đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến.

Chương trình carnival đường phố dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11, tại phường Sầm Sơn.

Chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm với chủ đề “Du lịch Thanh Hóa- Hương sắc bốn mùa” hiện có 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia với các chương trình ưu đãi, mức giảm giá dịch vụ cao nhất lên tới 70%. Tùy từng loại hình dịch vụ và thời gian áp dụng, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng chính sách giảm giá phù hợp, tạo điều kiện để du khách tiếp cận các dịch vụ với chi phí hợp lý hơn. Đây cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, trải nghiệm mới, thu hút khách vào thời điểm lượng khách giảm mạnh so với mùa hè.

Tuy nhiên, giảm giá mới là một trong những giải pháp trước mắt. Để tạo sức hút lâu dài, các điểm đến đã chủ động phát triển thêm những trải nghiệm đủ sức níu chân du khách. Đáng chú ý, các trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang hướng đến khai thác đồng thời các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và đời sống bản địa, qua đó mở thêm lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc kỳ nghỉ cuối tuần của du khách.

Ngay trong tháng 11 này, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tiếp tục được tổ chức, góp phần bổ sung những “điểm hẹn” mới cho người dân và du khách. Tại phường Sầm Sơn, chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trò diễn dân gian kết hợp với chương trình biểu diễn kỵ binh, diễn ra từ ngày 9 - 10/11; chương trình Carnival đường phố dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/11; Gala Sao Mai năm 2026 dự kiến diễn ra vào tối ngày 15/11 tại Quảng trường biển. Không chỉ tạo không khí sôi động tại khu vực đô thị du lịch biển, các chương trình kích cầu du lịch cuối năm còn là dịp quảng bá những giá trị văn hóa, ẩm thực địa phương đến gần hơn với du khách. Trong đó, các sự kiện trong khuôn khổ “Ngày hội du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026” sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/11; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, dự kiến khai mạc tối 22/11, bế mạc ngày 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành)... được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch xứ Thanh những tháng cuối năm.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 11 là các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, trong hai ngày 23 - 24/11, du khách được miễn vé tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Chính sách này không chỉ tạo thêm động lực để du khách lựa chọn các hành trình tham quan di sản mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của xứ Thanh.

Thực tế, những tháng cuối năm, mức giá cạnh tranh có thể tạo sự quan tâm ban đầu, nhưng chất lượng trải nghiệm mới là yếu tố quyết định khả năng quay trở lại của du khách. Ở góc độ doanh nghiệp, các chương trình kích cầu cũng chính là dịp để nhìn lại chất lượng dịch vụ, điều chỉnh phương thức phục vụ và phát triển thị trường khách mới. Ông Lê Anh Tuấn, Quản lý hệ thống Khách sạn Long Thành (phường Sầm Sơn), cho biết: “Chúng tôi đã đăng ký tham gia các chương trình kích cầu du lịch cuối năm, đồng thời xác định việc thu hút khách phải gắn với chất lượng dịch vụ và sự hài lòng. Doanh nghiệp sẽ áp dụng mức giảm từ 20 - 50% tùy vào từng thời điểm và áp dụng chính sách ưu đãi riêng cho khách đoàn đến từ các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết. Ngoài ra, chính sách giá phù hợp đi đôi với cam kết về chất lượng, không để xảy ra tình trạng giảm giá nhưng cắt giảm các điều kiện phục vụ, ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp và điểm đến”.

Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, vai trò điều phối, kết nối và quảng bá của cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội Du lịch tỉnh có ý nghĩa quan trọng để các chương trình kích cầu được triển khai đồng bộ. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, ông Lê Xuân Thảo, cho biết: “Bám sát định hướng của tỉnh, hiệp hội sẽ tiếp tục triển khai đến các doanh nghiệp hội viên về việc đẩy mạnh chương trình kích cầu theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quảng bá và tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm mùa thu - đông. Trong đó, chú trọng khai thác thế mạnh du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, cộng đồng; đẩy mạnh kết nối các điểm đến, xây dựng những hành trình trải nghiệm phong phú, đồng thời vận động doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nghiêm các cam kết ưu đãi. Qua đó, từng bước tạo sức hút cho du lịch Thanh Hóa trong những tháng cuối năm, khắc phục tính mùa vụ và hướng tới phát triển du lịch bốn mùa”.

Đa dạng hóa hoạt động kích cầu không chỉ nhằm duy trì lượng khách trong những tháng cuối năm mà còn là bước chuẩn bị cho một “chu kỳ” du lịch mới. Khi ưu đãi về giá được đặt song hành với chất lượng dịch vụ, sản phẩm và những trải nghiệm văn hóa giàu bản sắc, du lịch Thanh Hóa sẽ có thêm điều kiện để phát huy lợi thế của từng địa phương, từng điểm đến và trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách trong bốn mùa.

Bài và ảnh: Hoài Anh