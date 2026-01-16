Khu gian hàng của tỉnh Thanh Hóa tại Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 có gì?

Khu gian hàng của tỉnh Thanh Hóa trưng bày các mặt hàng nông sản sạch, đặc sản, sản phẩm OCOP, đặc trưng tiêu biểu, các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của tỉnh; các ấn phẩm, tài liệu quảng bá văn hóa, con người, du lịch Thanh Hóa.

Điểm nhấn tiêu biểu của sự kiện lần này là Hội chợ Hoa Xuân với chủ đề “Sắc Xuân Việt”, được tổ chức tại khu vực ngoài trời sân Đông của VEC.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức khu gian hàng của tỉnh tại Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026.

Theo kế hoạch, Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 diễn ra trong 7 ngày, từ 2/2 đến 8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức vào 20h00 ngày 2/2 và lễ bế mạc vào 20h00 ngày 8/2.

Tham gia Hội chợ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khu gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu tại phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương".

Với chủ đề “Thanh Hóa: Sắc Xuân hội nhập - Sản vật xứ Thanh", gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu; các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh; bán buôn, bán lẻ, ký kết hợp đồng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thiết lập kênh phân phối, đại lý giữa các doanh nghiệp của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước... Đồng thời, tổ chức các hoạt động khuyến mại, ưu đãi các sản phẩm thương mại, dịch vụ của tỉnh trong khuôn khổ Hội chợ và trình chiếu video clip quảng bá, giới thiệu về văn hóa, du lịch, ẩm thực xứ Thanh.

Khách tham quan khu gian hàng có thể tìm hiểu, mua sắm các mặt hàng nông sản sạch, đặc sản, sản phẩm OCOP, đặc trưng tiêu biểu, các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của tỉnh Thanh Hóa; tiếp cận các ấn phẩm, tài liệu quảng bá văn hóa, con người, du lịch Thanh Hóa.

Việc tham gia khu trưng bày tại Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 góp phần thiết thực đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa tại thị trường trong nước và xuất khẩu; gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thương mại, dịch vụ của tỉnh nói riêng; giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống xứ Thanh tới du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua các sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ, các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội xúc tiến thương mại tập trung, kết nối cung - cầu, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)