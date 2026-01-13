Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 8/2/2026

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 20/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam rà soát, tổng hợp xây dựng Đề án tổ chức hội chợ Mùa Xuân 2026.

Thông báo nêu, để chuẩn bị đón mừng Xuân Bính Ngọ 2026, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhằm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời để quảng bá sản phẩm, hàng hóa, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, việc tổ chức Hội chợ Quốc gia mùa Xuân năm 2026 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Thời gian tổ chức từ ngày 2 đến 8/2/2026.

Tổ chức Hội chợ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam rà soát, tổng hợp xây dựng Đề án tổ chức hội chợ Mùa Xuân 2026, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

Đề xuất tên gọi Hội chợ bảo đảm phù hợp với mục đích, ý nghĩa và thông lệ tổ chức Hội chợ (nghiên cứu tên gọi: Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026).

Thiết kế tổng thể mặt bằng, phân khu bảo đảm khoa học, thẩm mỹ, thuận tiện cho tham quan, giao dịch.

Xác định rõ nội dung, dự toán chi tổng thể; đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ và dự kiến kinh phí hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội chợ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về lựa chọn nhà thầu, các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực.

Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về Hội chợ trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức đa dạng, phong phú để lan tỏa rộng rãi thông tin, hình ảnh Hội chợ đến với Nhân dân.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đang triển khai các bước chuẩn bị cho Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Theo kế hoạch, khu vực trưng bày sử dụng hệ thống nhà giàn ngoài trời, tạo không gian mở, thuận tiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và người dân tham quan, mua sắm. Mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ miễn phí 20m2 diện tích trưng bày, góp phần giảm chi phí và khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề tham gia hoạt động xúc tiến tiêu dùng dịp Tết. Cục Xúc tiến thương mại đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại.

