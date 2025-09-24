Hotline: 0822.173.636   |

Văn hóa - Giải trí

Khám phá dấu tích cổ xưa ở Lam Kinh, bước vào giấc mộng LAMORI

Thảo Vy (NL)
Có những nơi mà chỉ cần một bước chân, người ta có thể chạm vào cả nghìn năm lịch sử. Có những không gian, dù hiện đại đến đâu, vẫn mang trong mình hơi thở của quá khứ vàng son. LAMORI Resort & Spa viên “ngọc lục bảo” giữa vùng đất cố đô xinh đẹp, là một nơi như thế. Nơi lịch sử không chỉ là chuyện kể, mà là trải nghiệm có thật, đang hiện hữu từng ngày giữa đại ngàn Lam Kinh.

Khám phá dấu tích cổ xưa ở Lam Kinh, bước vào giấc mộng LAMORI

Có những nơi mà chỉ cần một bước chân, người ta có thể chạm vào cả nghìn năm lịch sử. Có những không gian, dù hiện đại đến đâu, vẫn mang trong mình hơi thở của quá khứ vàng son. LAMORI Resort & Spa viên "ngọc lục bảo" giữa vùng đất cố đô xinh đẹp, là một nơi như thế. Nơi lịch sử không chỉ là chuyện kể, mà là trải nghiệm có thật, đang hiện hữu từng ngày giữa đại ngàn Lam Kinh.

Khám phá dấu tích cổ xưa ở Lam Kinh, bước vào giấc mộng LAMORI

Viên ngọc lục bảo ẩn mình trong cố đô Lam Kinh.

Ngược dòng thời gian về vùng đất thiêng

Cách trung tâm Thanh Hóa chưa tới một giờ chạy xe, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh hiện ra như một thước phim nghệ thuật của 600 năm trước. Với thành cổ, giếng Ngọc, mộ vua Lê Thái Tổ, bia đá khắc lệnh truyền... tất cả vẫn còn hiện diện như chứng nhân bất tử cho một triều Lê hưng thịnh.

Bầu không khí nơi đây mang đậm hơi hướng hoài cổ. Mỗi con đường rợp bóng lim xanh, mỗi ngọn đồi nhỏ ẩn hiện trong sương đều khiến người ta có cảm giác như đang bước đi trên những tầng lịch sử, chạm vào hồn thiêng của non sông.

Khám phá dấu tích cổ xưa ở Lam Kinh, bước vào giấc mộng LAMORI

Không gian hoài cổ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Khi lịch sử thức giấc

Ngay bên rìa không gian Lam Kinh cổ kính ấy, LAMORI Resort & Spa được kiến tạo, nơi cổ xưa gặp gỡ hiện đại. Không phá vỡ cảnh quan rừng núi nguyên sinh, LAMORI khéo léo “ẩn mình” giữa những thung lũng, ven hồ, hòa vào thiên nhiên như thể đã tồn tại ở đó từ lâu.

LAMORI không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà là điểm dừng chân để lắng lại sâu trong tâm hồn. Bên hồ Vua Lê yên ả, du khách có thể ngồi lắng nghe tiếng gió xào xạc trên tán lim xanh. Buổi sáng sớm, màn sương mỏng vắt ngang đồi, những Bungalow ven hồ soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng như tranh. Cảm giác ấy khiến người ta liên tưởng đến những điển tích huyền thoại, như thể đang sống giữa trang sử cổ.

Khám phá dấu tích cổ xưa ở Lam Kinh, bước vào giấc mộng LAMORI

Nơi di sản và hiện đại gặp gỡ.

Đến đây du khách còn được trải nghiệm các dịch vụ Spa giữa rừng sử dụng các loại thảo mộc bản địa, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, biểu diễn đại nhạc, các trò chơi dân gian. Nhà hàng LAMORI còn phục vụ ẩm thực cung đình độc đáo...Tất cả góp phần thi vị cho chuyến du hành tìm về dấu tích của bậc đế vương.

Resort không tìm cách “thoát ly” khỏi không gian cổ xưa, mà chọn cách sống cùng nó, giữ nguyên vẹn bối cảnh, tô điểm bằng sự tinh tế, chắt lọc tinh hoa để phục vụ cho du khách. Chính sự giao thoa ấy đã khiến nơi đây trở thành một điểm đến hiếm hoi, vừa là nơi để người ta sống chậm, sống sâu và sống cùng dòng chảy lịch sử.

Khám phá dấu tích cổ xưa ở Lam Kinh, bước vào giấc mộng LAMORI

Vẻ đẹp nhẹ nhàng hiển hiện trong không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp.

LAMORI nơi du khách không chỉ đến để vui chơi, mà để “cảm”– cảm được linh hồn của một vùng đất thiêng và để viết tiếp những thước phim của đời mình. Nếu có ai đó từng mơ về một thánh địa có rừng xanh, có nước biếc, có lịch sử và hiện đại đan xen, thì LAMORI Resort & Spa chính là giấc mộng ấy. Đó không chỉ là kỳ nghỉ dưỡng, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, biến những huyền tích trở thành hiện thực.

Thảo Vy (NL)

#Lam Kinh #Lịch sử #Lê Thái Tổ #Không gian #Hiện đại #Vùng đất #Trải nghiệm #Du khách #Khám phá #Trò chơi dân gian

LAMORI  vào thu

LAMORI  vào thu

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Mùa thu trong ký ức nhiều người là tiếng lá xào xạc trên phố cổ Hà Nội hay làn sương bảng lảng nơi núi rừng Tây Bắc. Nhưng mùa thu tại LAMORI Resort & Spa (xã Sao Vàng) - nơi lưu giữ những giá trị tinh hoa của một thời vàng son lại mang đến một cảm...
Á hậu Minh Kiên trở lại màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026

Á hậu Minh Kiên trở lại màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026

Điện ảnh
Á hậu Huỳnh Minh Kiên vừa được công bố góp mặt trong dàn diễn viên chính thức của bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” (đạo diễn Toni Dương Bảo Anh). Trước đó, cô từng đảm nhận vai nữ chính trong dự án “Bus - Chuyến xe một chiều” - bộ phim đánh dấu cột mốc quan trọng của người...
