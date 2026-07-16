Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 16/7, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá giới thiệu tóm tắt một số nội dung tại báo cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri và Nhân dân đã gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiều ý kiến, kiến nghị, trong đó tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết gửi tới cử tri và Nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và gửi các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

19 kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường

Cử tri xã Yên Định đề nghị sớm có phương án thống nhất cho di chuyến bãi rác thị trấn Quán Lào (nay là xã Yên Định) sang xã Vĩnh Lộc. Đối với nội dung này, UBND tỉnh đã có công văn số 1862, ngày 28/01/2026, thống nhất phương án tạm thời (trong năm 2026) để UBND xã Yên Định vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sang xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cô phần sản xuất và thương mại BIMIVINA tại xã Vĩnh Lộc.

Đối với kiến nghị của cử tri xã Thiên Phủ về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện số hóa bản đồ địa chính các loại đất, điều chỉnh quy hoạch, kiểm kê đất đai sát với thực trạng trên địa bàn sau sáp nhập; hỗ trợ rà soát, điều chỉnh, cập nhật lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp với thực tế. UBND tỉnh cho biết, về đo đạc, số hóa bản đồ địa chính: bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Thiên Phủ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện từ năm 2009, riêng đất lâm nghiệp chưa thực hiện. Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng và sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 166 xã, phường. Sau khi dự án được phê duyệt, đề nghị các địa phương phối hợp, triển khai thực hiện. Về hỗ trợ rà soát, điều chỉnh, cập nhật lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Ngày 31/01/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1712 hướng dẫn UBND xã Thiên Phủ thực hiện đối với các trường hợp cấp giấy chứng nhận cho thửa đất có phần diện tích đất tăng thêm.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị tỉnh bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa cho các xã xa trung tâm huyện cũ để quy hoạch thêm mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng. Đối với nội dung này, ngày 3/11/2025, UBND tỉnh có Quyết định số 3467 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021 - 2030. Theo đó, đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất ở đến năm 2030 cho từng xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở rà soát, đề xuất của các địa phương, ngày 27/6/2026 UBND tỉnh đã có Quyết định số 1880 điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021 - 2030.

21 kiến nghị về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và phát triển hạ tầng

Cử tri xã Triệu Lộc đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung đô thị trên địa bàn huyện Hậu Lộc cũ. UBND tỉnh cho biết, thực hiện Kết luận số 151 ngày 10/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất phương án tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã có Công văn số 1521 ngày 23/01/2026 giao UBND các xã, phường làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch chung cấp xã. Đến nay, 100% quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, trong đó có 115 xã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, trong số đó có các xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ.

Cử tri phường Nguyệt Viên đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 510 đoạn từ phố 01, phường Long Anh đến dốc đê Hát Là. UBND tỉnh cho biết, việc cử tri kiến nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường là cần thiết. Trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, chưa đủ cân đối đầu tư nâng cấp toàn tuyến, hàng năm UBND tỉnh đã chỉ đạo bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến; khi có điều kiện về nguồn vốn, sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

14 kiến nghị về tài chính, ngân sách, đầu tư và quản lý tài sản công

Cử tri xã Hà Long phản ánh: năm 2024, thôn Đồng Hậu xã Hà Long đã được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, theo quy định của UBND tỉnh sẽ được thưởng 100 triệu đồng, nhưng đến nay thôn chưa được nhận số tiền trên. Đề nghị tỉnh xem xét, thưởng cho thôn theo quy định. Trả lời kiến nghị này, theo Quyết định số 2582 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024, đã phân bổ 100 triệu đồng cho xã Hà Long (hỗ trợ thôn Đồng Hậu đạt NTM kiêu mẫu). Theo báo cáo của UBND xã Hà Long, địa phương đã nhận đủ 100 triệu đồng hỗ trợ thôn Đồng Hậu đạt NTM kiểu mẫu.

Cử tri phường Hạc Thành phản ánh: Dự án khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi do Công ty Bình Minh thực hiện đến nay đã 23 năm chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến 80 hộ dân không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được xây dựng nhà cửa. UBND tỉnh cho biết, ngày 21/9/2004, UBND tỉnh đã có Quyết định 2958 chấp thuận dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh làm chủ đầu tư, theo cơ chế đổi đất lấy hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga. Hiện nay, Công ty Bình Minh đang triển khai thực hiện dự án theo văn bản chấp thuận đầu tư nêu trên. Các khó khăn, vướng mắc của dự án đang được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo Kế hoạch số 66 ngày 10/3/2026 về khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; theo kế hoạch này sẽ hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước ngày 30/8/2026.

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị xem xét cho địa phương vay vốn Quỹ phát triển đất tỉnh để GPMB đầu tư 2 mặt bằng đấu giá đất tại Khu dân cư thôn Phú Phượng 1 và mặt bằng điểm dân cư thôn Thanh Sơn với số tiền 18,5 tỷ đồng. UBND tỉnh cho biết, việc ứng vốn để thực hiện GPMB dự án Khu dân cư thuộc nội dung được ứng vốn theo quy định tại Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất ban hành kèm theo Quyết định số 3991 ngày 22/12/2025 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND xã Mậu Lâm gửi văn bản giải quyết theo quy định đăng ký nhu cầu ứng vốn và hồ sơ về Quỹ Phát triển đất để được xem xét giải quyết theo quy định.

7 kiến nghị về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Cử tri các xã: Kim Tân, Hoạt Giang, Hoằng Hóa và phường Nguyệt Viên đề nghị có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc luân chuyển, biệt phái giáo viên giữa các trường học trong cùng địa bàn phường, xã, bảo đảm phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm và định hướng biên chế được giao. Đối với nội dung này, việc thực hiện phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh - thực hiện theo Quyết định số 140 ngày 08/11/2025 của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 63 ngày 07/7/2026). UBND tỉnh đã có Công văn số 2889 ngày 12/02/2026 chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trình tự, thủ tục.

5 kiến nghị về lĩnh vực nội vụ, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách

Cử tri xã Quảng Bình đề xuất điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế; chỉ quản lý hành chính; định mức kinh phí tạo nguồn thực hiện hoạt động của cấp ủy cấp xã; định mức phân bổ sự nghiệp giáo dục. UBND tỉnh cho biết, ngày 9/12/2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 48 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 177 ngày 10/12/2021 về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025. Theo đó, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh được xây dựng trên cơ sở kéo dài nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định giai đoạn 2022-2025 sang năm 2026. Ngày 30/01/2026, Sở Tài chính có Công văn số 1146 hướng dẫn UBND xã Quảng Bình căn cứ dự toán đã giao năm 2026 để thực hiện theo đúng quy định.

Cử tri các xã: Kim Tân, Mậu Lâm, Hoằng Hóa, Quảng Bình đề nghị bổ sung số lượng biên chế đối với Trung tâm cung ứng dịch vụ công để đảm bảo hoạt động. Đối với nội dung này, ngày 29/01/2026, UBND tỉnh có Quyết định số 353 giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chính quyền cấp xã thuộc tỉnh. Theo đó các Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND các xã: Kim Tân, Mậu Lâm, Hoằng Hóa, Quảng Bình đều đã được giao tăng từ 2 - 3 biên chế (bằng và cao hơn mức bình quân chung của các đơn vị trên địa bàn tỉnh).

7 kiến nghị về lĩnh vực quốc phòng - an ninh và vấn đề khác

Cử tri các xã: Quan Sơn, Bá Thước, Lưu Vệ đề nghị tỉnh sớm bố trí đủ nhân sự cho Ban Chỉ huy Quân sự xã để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương. Đối với nội dung này, ngày 26/01/2026, UBND tỉnh có Công văn số 1720 giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức, biên chế lực lượng quân sự chính quy về công tác tại các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn, đúng quy định của pháp luật. Ngày 30/6/2026, Bộ Quốc phòng có Công văn số 4716 trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa 16; theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm quân số để Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cũng đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 7, 11, 14, 17, 20, 24 và 31, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tổng số kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp là 707 kiến nghị. Trong đó, có 645 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời dứt điểm; 62 kiến nghị đang được thực hiện đến kỳ họp thứ 37 (gồm: 21 kiến nghị đã được thực hiện, 43 kiến nghị đang thực hiện).

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Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ ... Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hoài Anh (lược ghi)