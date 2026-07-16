Nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIX diễn ra sáng 16/7, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu tóm tắt nội dung ý kiến, kiến nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trình bày thông báo tại kỳ họp.

Theo thông báo, cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt được những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhận diện được những "nút thắt, điểm nghẽn”; tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng.

Sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp tổ chức, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã gửi nhiều ý kiến, kiến nghị đến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Về phát triển nông nghiệp, cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tiếp tục tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cử tri và Nhân dân đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các dự án có quy mô vốn lớn, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình dự án, nhất là các dự án hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh. Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi nhằm tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định cho lao động nông thôn, đồng thời có các chính sách hỗ trợ thiết thực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cử tri mong muốn tỉnh sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ một phần giá dầu cho ngư dân vươn khơi bám biển. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng có chính sách kéo dài thời gian trả lãi và nợ gốc đối với khách hàng là ngư dân vay vốn đầu tư phương tiện tàu cá.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Chỉ đạo ngành Điện quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, các trạm biến áp bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, nhất là các khung giờ cao điểm.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng kéo dài nhiều năm. Thực hiện nghiêm quy định về bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý đất công ích, về xử lý vi phạm, thủ tục đấu giá đất công ích trong thực hiện công tác quản lý đất đai ở cấp xã.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh có đề án tổng thể căn cơ, chiến lược, lâu dài và an toàn về môi trường. Tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các dự án chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm đầu tư nhà máy, hệ thống, công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời nghiên cứu tăng cường thêm các hệ thống cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã miền núi.

Đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm kiến nghị là cần quan tâm bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn và giao thông miền núi đã xuống cấp hư hỏng, như: Tỉnh lộ 518 qua xã Yên Trường, tỉnh lộ 506 qua xã Lam Sơn, tỉnh lộ 518 đi 518B xã Cẩm Vân, tỉnh lộ 518E đoạn qua xã Thạch Lập... Đồng thời sớm có lộ trình đầu tư cầu cứng, cầu treo qua sông ở khu vực miền núi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương buôn bán. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến giao thông, quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng để phát triển kinh tế xã hội.

Cử tri cũng mong muốn UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển; xử lý các sự cố, có nguy cơ mất an toàn bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Quan tâm đầu tư nâng cấp các hồ đập, nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh, mương tưới, tiêu, các trạm bơm, cống tiêu thoát lũ trên địa bàn các xã để chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, phòng chống bão lụt.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân đã gửi nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách và an ninh trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” khơi thông nguồn lực

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh cũng như thực tiễn của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, đẩy mạnh tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, điều hành hiệu quả kịch bản tăng trưởng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Trong đó cần có giải pháp chiến lược, căn cơ, đồng bộ, quyết liệt đối với việc xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vấn đề quá tải của các bãi rác hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bộc lộ những khó khăn, bất cập, điểm nghẽn. Do vậy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính,....; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố sau sắp xếp. Chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn chuyên ngành; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình bộ máy phục vụ Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong tiếp cận đất đai, vật liệu xây dựng; đầu tư xây dựng tồn đọng từ trước.

Đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm túc tinh thần “không để chậm trễ; không gây phiền hà, nhũng nhiễu; không tạo chồng chéo, rào cản; không ảnh hưởng đến thu hút đầu tư; và không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm” tiếp tục quan tâm, đồng hành và có định hướng cho hoạt động của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong bối cảnh mới...

Nhóm PV